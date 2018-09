Vuelta a España 2018, la tappa di domani (5 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, mercoledì 5 settembre, è in programma l’undicesima tappa della Vuelta a España 2018: 207,8 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra (Luintra). Una frazione particolare, quella che vedrà in scena i corridori sulle strade iberiche (sarà anche la più lunga), che vede davvero pochissima pianura e sarà sicuramente favorevole agli uomini da classiche. Quattro i GPM da affrontare, oltre ad un breve strappo prima del traguardo.

La partenza è programmata alle 12.14, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 18.00, in base alla media oraria. La settima frazione della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Undicesima Vuelta a España 2018

Mercoledì 5 settembre

Mombuey – Ribeira Sacra 207.8 chilometri

Partenza: 12.14

Arrivo: 17.30-18.00 circa













gianluca.bruno@oasport.it