LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: undicesima tappa. Continuo ‘mangia e bevi’, possibili imboscate per la classifica generale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2018, 208 km da Mombuey a Ribeira Sacra. Luintra. Quella odierna sarà la frazione più lunga di questa edizione e una delle più insidiose. Il percorso presenta infatti un continuo saliscendi fin dalla partenza. Si scaleranno quattro GPM, tre di terza categoria e uno di seconda. L’ultimo di essi è l’Alto del Mirador de Cabezoas (8,8 km al 4,3%) che termina a 17 km dal traguardo e nel finale ci sarà poi anche un altro duro strappo per provare a fare la differenza.

I big dovranno quindi stare all’allerta, perché c’è il terreno per un’imboscata. Sarà interessante assistere al duello per la maglia rossa tra Simon Yates e Alejandro Valverde, separati da un solo secondo in classifica generale ed entrambi adatti al finale odierno. Ci attendiamo poi anche delle risposte da Fabio Aru, che proverà a lottare con i migliori.

11.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2018