LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA: cronometro di 32 km, tappa decisiva per la classifica. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al km 13 a Novales e al km 19 a Golbardo. Si tratta di ascese lunghe circa tre chilometri e con pendenze attorno al 5%. Gli ultimi 10 km sono invece tutti pianeggianti e in questo tratto i cronomen potranno fare la differenza. Sarà una doppia sfida: quella per il successo di tappa, dove i favoriti sono Michal Kwiatkowski, Rohan Dennis ed il campione d’Europa Victor Campenaerts, e quella per la classifica generale. In quattro in lotta per la Maglia Rossa: Simon Yates dovrà difendersi soprattutto da Alejandro Valverde, e gestire il vantaggio sui colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 14.00. Buon divertimento!

