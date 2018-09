Vuelta a Espana 2018, sedicesima tappa: cronometro individuale Santillana del Mar-Torrelavega

La terza e decisiva settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Una frazione che diventa già fondamentale in chiave classifica generale: gli scalatori puntano a difendersi, quali saranno i distacchi tra loro?

Percorso

Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al km 13 a Novales e al km 19 a Golbardo. Si tratta di ascese lunghe circa tre chilometri e con pendenze attorno al 5%. Gli ultimi 10 km sono invece tutti pianeggianti e in questo tratto i cronomen potranno fare la differenza. Per gli scalatori sarà quindi importante gestire bene lo sforzo, per evitare di perdere molto nel finale.

Altimetria

Favoriti

Doppia sfida, ovviamente: oltre a quella per il successo di tappa, anche quella per la classifica generale. Sarà rinato Richie Porte (BMC)? L’australiano non sembra essere al top, anzi, lontanissimo dal 100%: se dovesse aver ripreso però un po’ di energie la frazione sarebbe ideale alle sue caratteristiche. Molto più probabile che a giocarsi il successo sia il compagno di squadra Rohan Dennis, già vincitore della cronometro inaugurale a Malaga. A lottare con l’australiano ci saranno il padrone di casa Jonathan Castroviejo (Team Sky), il polacco Michal Kwiatkowski (Team Sky) e il campione d’Europa Victor Campenaerts (Lotto Soudal). In chiave classifica invece il favorito sembra essere Alejandro Valverde che potrebbe puntare addirittura alla Maglia Rossa. Sfida aperta e equilibratissima tra Simon Yates (Mitchelton-SCOTT), Nairo Quintana (Movistar) e Miguel Angel Lopez (Astana): un tris di scalatori, chi perderà di meno?

