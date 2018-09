LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA: tappone durissimo, la salita di Covadonga impressiona! Nuova sfida tra Yates e Quintana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, 178 km da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga. La seconda settimana di corsa si chiude con un durissimo tappone di montagna, in cui i corridori dovranno superare oltre 4000 metri di dislivello. Tante difficoltà altimetrica fin dalla partenza, poi la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 90 km con la doppia scalata a Mirador del Fito prima di arrivare alla salita finale di Lagos de Covadonga. Una salita di 11,7 km con una pendenza media del 7,2%, ma un profilo irregolare con alcuni tratti che raggiungono il 20%. Assisteremo quindi ad un nuovo duello tra i big con la sfida diretta tra Simon Yates e Nairo Quintana per la maglia rossa. Ci proverà poi anche Miguel Ángel López, a caccia del primo successo, mentre Alejandro Valverde proverà ancora a far sognare i tifosi spagnoli.

Appuntamento alle 12.20.

