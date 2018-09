Vuelta a España 2018, quattordicesima tappa: Cistierna – Les Praeres. Nava. Strappo finale micidiale con punte al 17%!

Altra tappa determinante per la classifica generale alla Vuelta a España 2018. La quattordicesima frazione vedrà i corridori affrontare 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava, con un durissimo arrivo in salita su cui i migliori scalatori potranno fare la differenza. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018.

Percorso

Partenza subito in leggera salita, poi un falsopiano porterà al primo GPM di giornata, Puerto San Isidro (11 km al 3%). Lunga discesa di 25 km per poi affrontare il GPM di prima categoria dell’Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1%). Ci sarà poi una discesa rapida e un altro tratto in falsopiano fino ai -50 km, quando la corsa entrerà nel vivo. Si scaleranno in successione l’Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%), l’Alto de la Falla de los Lobos (5,3 km al 6,4%) e la salita finale dell’Alto Les Praeres. Nava. Si tratta di uno strappo micidiale di 4 km con una pendenza media del 12,5% e punte fino al 17%. Qui in pochi metri si potrà fare la differenza e conquistare secondi decisivi nella lotta per la maglia rossa.

Favoriti

Visto l’andamento delle ultime tappe non è da escludere che arrivi ancora la fuga, altrimenti saranno i big a giocarsi la vittoria. Sulla carta il duello atteso è quello tra Nairo Quintana e Simon Yates, che sono stati i più brillanti sull’arrivo di ieri, con il colombiano che partirà leggermene favorito sulla carta. Arrivo molto adatto anche a Miguel Ángel López, che potrebbe tentare uno scatto secco. Tra gli outsider troviamo poi Alejandro Valverde, Thibaut Pinot ed Enric Mas.

Altimetria

