LIVE Volley, Sorteggio Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come seguirlo in tempo reale

Giornata decisiva ai Mondiali 2018 di volley maschile, oggi lunedì 24 agosto si svolgerà il sorteggio per definire la composizione dei due gironi della terza fase. Le sei squadre rimaste in corsa conosceranno quali saranno i propri avversari nella fase caldo della rassegna iridata che si disputerà dal 26 al 28 settembre al Pala Alpitour di Torino.

L’Italia aspetta di sapere chi dovrà sfidare per inseguire la qualificazione alle semifinali: la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro una tra USA e Polonia e una tra Russia e Serbia: sarà girone della morte con americani e Campioni d’Europa, un gruppo più abbordabile con gli slavi e i Campioni del Mondo oppure una via di mezzo? Lo scopriremo alle ore 11.00 ma di sicuro eviteremo il Brasile, l’altra squadra qualificata alla Final Six ma che non potremo affrontare per regolamento.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del sorteggio. Di seguito il regolamento del sorteggio, il calendario completo e il programma con la data e l’orario del sorteggio dei gironi della terza fase ai Mondiali 2018 di volley maschile.

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:

11.00 Sorteggio gironi terza fase (Final Six) Mondiali 2018 volley maschile

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEI GIRONI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale dell’estrazione per conoscere in tempo reale la composizione dei due gironi e le avversarie dell’Italia.

Foto: Valerio Origo