LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 18 settembre. Francia spalle al muro, scontro diretto Russia-Serbia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (martedì 18 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse: si conclude la prima fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Sono in programma degli scontri diretti cruciali: Bulgaria-Polonia vale il primo posto nella Pool D, la Francia è spalle al muro e deve assolutamente battere il Canada per arrivare alla seconda fase con delle concrete speranze, Russia-Serbia vale il secondo posto nella Pool C alle spalle degli USA. C’è grande attesa anche per l’Italia che affronterà la Slovenia: gli azzurri sono già certi del primo posto nel girone ma inseguono la quinta vittoria consecutiva per avere maggiori chance nell’inseguimento alla Final Six. Il Brasile vuole i tre punti contro la Cina per sperare ancora di vincere il gruppo B (per farcela il Canada deve perdere)

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (martedì 18 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.03 Cina che per il momento tiene testa ai brasiliani: 4-3. Finlandia con un break (4-2) sull’Iran.

16.00 Iniziano gli incontri.

15.56 Le prime due partite di giornata saranno quelle tra Cina e Brasile e Finlandia ed Iran. Inizio alle 16.

15.55 Buongiorno e ben ritrovati con il Mondiale di volley! Ci aspetta un’altra giornata entusiasmante.

Foto: Valerio Origo