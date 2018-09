Volley, Mondiali 2018. Russia-Serbia, Bulgaria-Polonia e Canada-Francia: big match cruciali. Tornano Italia e Brasile: le partite di oggi

Oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

CINA vs BRASILE (ore 16.00, Pool B a Ruse):

I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un rapido 3-0 per puntare al primo posto nel girone anche se poi dovranno sperare nel ko del Canada contro la Francia. Bruninho, Wallace e compagni non faranno certamente sconti alla modesta compagine asiatica che è ancora a secco.

FINLANDIA vs IRAN (ore 16.00, Pool D a Varna):

Gli scandinavi non potranno migliorare il quarto posto e sembrano anche tecnicamente inferiori rispetto ai persiani che invece cercano la vittoria netta per sperare di salire al secondo posto o addirittura vincere il girone, tutto dipenderà dallo scontro diretto tra Bulgaria e Polonia. Ghafour e compagni sperano di migliorare la classifica per essere competitivi anche nella seconda fase.

GIAPPONE vs ARGENTINA (ore 17.00, Pool A Firenze):

L’Albiceleste ha fatto saltare il banco sconfiggendo la Slovenia ieri sera e ha così conquistato la seconda vittoria nel torneo ma non è ancora certa della qualificazione alla seconda fase. I Samurai, infatti, si giocano le ultime chance: in caso di vittoria da punteggio pieno riuscirebbero a estromettere i sudamericani dal torneo. I ragazzi di Julio Velasco partono comunque con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare la grinta di Yanagida e compagni.

USA vs TUNISIA (ore 17.00, Pool C a Bari):

Passerella conclusiva per la corazzata a stelle e strisce, Anderson e compagni non avranno particolari problemi contro gli africani e così potranno festeggiare il primo posto matematico nel girone.

CANADA vs FRANCIA (ore 19.30, Pool B a Ruse):

Uno dei big match di giornata, un vero e proprio spareggio. I nordamericani vanno a caccia della vittoria che varrebbe un clamoroso primo posto nel girone, i transalpini hanno assolutamente bisogno del successo per rimanere a galla visto che hanno già perso contro Brasile e Olanda. Incontro sulla carta molto equilibrato, i ragazzi della Foglia d’Acero si stanno davvero superando e possono puntare in alto ma di fronte si troveranno i Galletti di Earvin Ngapeth che con le spalle al muro riescono a dare sempre il meglio.

BULGARIA vs POLONIA (ore 19.40, Pool D a Varna):

Scontro diretto per il primo posto nel girone, ai Campioni del Mondo basta un punto per chiudere davanti a tutti ma naturalmente andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva che sarà importantissima in ottica seconda fase. Uchikov e compagni cercheranno di dare una gioia ai propri tifosi ma partono sfavoriti contro i biancorossi a trazione anteriore grazie a Kurek, Kubiak e Szalpuk.

SERBIA vs RUSSIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Big-match stellare al PalaFlorio, in palio il secondo posto alle spalle degli USA. Chi perde finirà invece a Milano nel girone dell’Italia. Entrambe le squadre hanno perso contro gli USA e ora il testa a testa: i Campioni d’Europa sembrano favoriti ma gli slavi si danneranno l’anima come loro solito, scontro diretto tra gli opposti Mikhaylov e Atanasijevic, tra i centrali Muserskiy e Podrascanin. Si preannuncia una partita pirotecnica.

ITALIA vs SLOVENIA (ore 21.15, Pool A a Firenze):

Clicca qui per la presentazione dettagliata dell'incontro.













Foto: FIVB