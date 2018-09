LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 17 settembre, gli aggiornamenti di tutte le partite. Brasile e Russia rischiano, tanti scontri diretti

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (lunedì 17 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Riflettori puntati su Brasile e Russia che tornano in campo dopo le batoste subite nei giorni scorsi: i Campioni Olimpici se la dovranno vedere con il Canada che ha addirittura l’occasione per vincere il girone, i Campioni d’Europa affronteranno il modesto Camerun. Spazio poi a due scontri diretti cruciali: Iran-Polonia potrebbe valere il primo posto nella Pool D, Argentina-Slovenia sarà determinante nel girone dell’Italia che oggi riposa. Passeggiate per Australia e Belgio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (lunedì 17 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.08 Olanda 8-7 sull’Egitto, continua il punto a punto.

16.07 Al primo timeout tecnico Cuba avanti 8-3 con Portorico.

16.05 Equilibrio tra Egitto ed Olanda: 5-5.

16.03 Parte subito forte Cuba, avanti 6-2 con Portorico.

16.00 Iniziate le prime due sfide odierne! Per queste quattro squadre si tratta dell’ultima partita della prima fase, domani riposeranno.

15.55 Le gare odierne inizieranno alle ore 16.00 con Cuba-Portorico ed Egitto-Olanda. Le due caraibiche sono eliminate e giocheranno per non essere ultime nella Pool D, mentre gli europei dovrebbero centrare una facile vittoria, andare in testa alla classifica e poi aspettare l’esito di Brasile-Canada.

