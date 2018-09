LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 16 settembre, gli aggiornamenti di tutte le partite. Torna l’Italia, Francia all’esame Olanda

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (domenica 16 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Riflettori puntati sulla Francia chiamata all’esame Olanda dopo che gli orange hanno battuto il Brasile, torna in campo l’Italia per la passeggiata sulla Repubblica Dominicana, gli USA non dovrebbero avere problemi contro il Camerun, Serbia in cerca di risposte contro l’Australia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (domenica 16 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.10 Finlandia sempre con margine di sicurezza su Porto Rico (4-9), l’Egitto recupera (al momento 9-8 Cina) grazie alla presenza a muro di Mohamed Masoud, che ne ha già stampati un paio.

16.05 Partenza sprint per Finlandia e Cina: l’una sfrutta una serie consistente di errori portoricani per salire 1-7, l’altra trova in Chuan Jiang il principale artefice del 7-4 iniziale

16.00 Cominciano Porto Rico-Finlandia e Cina-Egitto.

15.55 Mancano 5 minuti all’inizio delle prime due partite di oggi.

15.50 Da seguire anche l’ultimo incontro di Bari tra Serbia e Australia, interessante perché gli aussie hanno portato al quinto set gli USA e i serbi ieri hanno avuto più d’un problema con Tunisia e Camerun.

15.45 Il programma della parte italiana dei Mondiali, invece, partirà con Camerun-USA a Bari e Giappone-Belgio a Firenze, entrambe alle ore 17.

15.40 Per l’Italia, dopo la sofferta, ma importante vittoria con l’Argentina di ieri, ci sarà il confronto con la Repubblica Dominicana, fanalino di coda del girone.

15.35 Il big match di giornata si terrà a Ruse, in Bulgaria, e opporrà l’Olanda alla Francia. Prima, però, si inizierà, sempre a Ruse, con Cina-Egitto alle ore 16, stesso orario di Porto Rico-Finlandia a Varna.

15.30 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa seconda domenica di Mondiali 2018 di volley maschile!