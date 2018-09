Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (16 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi domenica 16 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si entra nel vivo della prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse. In serata tornerà in campo l’Italia per affrontare la piccola Repubblica Dominicana: gli azzurri cercano la quarta vittoria consecutiva, sulla carta gli azzurri non dovrebbero avere alcun problema contro la modesta compagine caraibica.

L’Olanda torna in campo e va a caccia di una nuova impresa: dopo aver clamorosamente sconfitto il Brasile, gli orange cercano un nuovo colpaccio contro la Francia per sovvertire totalmente le gerarchie della Pool B. La Serbia cerca una vittoria cruciale contro l’Australia per poi sfidare la Russia nel match che varrà il secondo posto nel girone alle spalle degli USA, attesi dalla formalità Camerun. Il Belgio di Andrea Anastasi deve reagire dopo il ko al tie-break contro la Slovenia, la sfida col Giappone non va sbagliata. La Bulgaria cerca i tre punti contro Cuba come la Finlandia contro Porto Rico, Cina-Egitto completa il programma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di domenica 16 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Egitto (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Finlandia (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Belgio (Pool A, a Firenze) diretta tv su RaiSport

17.00 Camerun vs USA (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Francia (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

20.30 Serbia vs Australia (Pool C, a Bari) differita tv su RaiSport dalle ore 00.15 di lunedì 17 settembre

21.15 Repubblica Dominicana vs Italia (Pool A, a Firenze) diretta tv su Rai Due