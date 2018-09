Volley, Mondiali 2018: la Francia rischia con l’Olanda, torna l’Italia. USA e Serbia favorite: le partite di oggi

Oggi domenica 16 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida la Repubblica Dominicana, le partite di altre big come Francia, USA, Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

CINA vs EGITTO (ore 16.00, Pool B a Ruse):

Incontro di poco interesse, entrambe le squadre sono già fuori dalla rassegna iridata. Si lotta per l’onore e per il quinto posto nel girone, si preannuncia una sfida tirata e una lotta a tutto campo tra i due opposti.

PORTO RICO vs FINLANDIA (ore 16.00, Pool D a Varna):

Gli scandinavi inseguono quella vittoria che sostanzialmente varrebbe la certezza della qualificazione alla seconda fase. La Finlandia, che ieri ha strappato un set alla Polonia, non dovrebbe avere grossi problemi contro i caraibici che lotteranno per l’onore.

GIAPPONE vs BELGIO (ore 17.00, Pool A a Firenze):

Partita importantissima per entrambe le squadre. Il Belgio è stato travolto dall’Italia e ha perso al tie-break contro la Slovenia dopo essere stato avanti 2-0, i Red Dragons di Andrea Anastasi non possono più commettere passi falsi e vanno a caccia di una vittoria fondamentale. Van Den Dries, Deroos e Van De Voorde devono dimostrare la loro superiorità nei confronti dei nipponici che però con Ishikawa e Yanagida potranno impensierirli e che cercheranno quel successo necessario per sperare nell’accesso alla seconda fase.

CAMERUN vs USA (ore 17.00, Pool C a Bari):

Ormai gli USA hanno superato gli scogli più grossi vincendo entrambi i big match contro Russia e Serbia, oltre ad avere regolato l’Australia al tie-break. I nordamericani hanno ipotecato il primo posto nel girone, dovranno però sbrigare le due pratiche africane: si incomincia col match contro il Camerun, per Anderson e compagni dovrebbe essere un gioco da ragazzi (si parla anche di turnover). Non dovrebbero arrivare grosse sorprese anche se i Leoni hanno spaventato un po’ tutti fino a questo momento.

OLANDA vs FRANCIA (ore 19.30, Pool a Ruse):

Sulla carta è il big match di giornata. Gli orange hanno clamorosamente sconfitto il Brasile ieri sera, il 3-1 in favore dei tulipani ha radicalmente mutato le sorti del girone e ora Ter Horst e compagni vanno a caccia di un nuovo colpaccio. L’Olanda deve scalare nuovamente una montagna, di fronte si troveranno la Francia che l’altro giorno aveva perso con i Campioni Olimpici al tie-break e che ora ha la ghiottissima occasione di tornare in corsa per il primo posto. Earvin Ngapeth ormai sembra essere tornato in forma, Boyer e Toniutti assicurano stabilità in diagonale. Galletti favoriti ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E giocherà Nimir Abdel-Aziz che contro i verdeoro si era accomodato in panchina?

CUBA vs BULGARIA (ore 19.40, Pool D a Varna):

I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per risollevare il morale, Uchikov e compagni partono favoriti contro i giovani caraibici che stanno sì ben figurando ma a cui manca ancora il guizzo per poter sperare di battere certe squadre.

SERBIA vs AUSTRALIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Gli slavi hanno perso un set contro la Tunisia e avevano sofferto contro il Camerun. Il tie-break perso all’esordio contro gli USA si sta facendo sentire ma ora non sono più ammessi passi falsi se si vuole lottare contro la Russia per il secondo posto nel girone. Dall’altra parte della rete quell’Australia che ha costretto gli USA al tie-break e che sogna di stravolgere gli equilibri: Atanasijevic, Podrascanin, Kovacevic e compagnia avranno davvero problemi contro gli oceanici?

ITALIA vs REPUBBLICA DOMINICANA (ore 21.15, Pool A a Firenze):

