LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 14 settembre, gli aggiornamenti di tutte le partite

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (venerdì 14 settembre).Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Bari, Firenze, Varna, Ruse. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

Si inizia alle ore 16.00 con due incontri che potrebbero risultare decisivi per la qualificazione alla seconda fase: Cina-Olanda e Finlandia-Cuba. La Slovenia cerca una reazione contro il Giappone alle ore 17.00, mentre in prima serata vedremo all’opera due big: la Russia e la Francia se la dovranno vedere contro le modeste Egitto e Tunisia. La Bulgaria padrona di casa insieme all’Italia prosegue l’avventura contro Porto Rico, l’Argentina cerca i tre punti contro la Dominicana.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (venerdì 14 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

16.20 La Finlandia piazza un allungo che potrebbe risultare decisivo, 19-16 per gli scandinavi. Olanda ora in controllo come da pronostico (22-19).

16.15 L’Olanda ha ribaltato il parziale e ora conduce 18-16 contro la Cina, parità tra Finlandia e Cuba (16-16).

16.10 La Finlandia ha recuperato lo svantaggio (9-10), l’Olanda è in scia alla Cina (12-11). Le squadre sanno che la posta in palio è davvero molto elevata.

16.05 Partenza a razzo di Cuba che vola sul 6-3, la Cina si prende il primo break contro l’Olanda (7-5).

15.50 Olanda e Finlandia partono leggermente favorite ma ne vedremo davvero delle belle. Più tardi toccherà anche a Francia e Russia impegnate rispettivamente contro Egitto e Tunisia, due incontri sulla carta agevoli per le uniche big impegnate in questa giornata.

15.47 Si incomincia alle ore 16.00 con le due partite in terra bulgara: Olanda-Cina a Ruse e Finlandia-Cuba a Varna. Sono due scontri diretti che sulla carta valgono il quarto posto nei rispettivi gironi e dunque l’accesso alla seconda fase.

15.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (venerdì 14 settembre): aggiornamenti costanti e in tempo reale su tutte le partite.

Foto: Valerio Origo