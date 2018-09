Volley, Mondiali 2018: Russia e Francia, formalità all’orizzonte. Tre scontri diretti con vista seconda fase: le partite di oggi

Oggi venerdì 14 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con Russia e Francia in campo, in programma anche degli scontri diretti interessanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

CINA vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse):

Sfida fondamentale per la qualificazione alla seconda fase, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe valere il quarto posto alle spalle di Francia, Brasile e Canada. Gli orange, travolti dai nordamericani all’esordio, cercano un pronto riscatto trascinati dall’oppostone Nimir Abdel-Aziz ma gli asiatici, incapaci di tenere testa ai transalpini due giorni fa, sperano di poter fare partita pari giocando a ritmi lenti.

FINLANDIA vs CUBA (ore 16.00, Pool D a Varna):

Chi vince mette una seria ipoteca sul pass per la seconda fase, il match ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto visto che Bulgaria, Polonia e Iran sembrano decisamente superiori. La sfida si preannuncia equilibrata, pochi talenti da entrambe le parti e l’importanza della posta in palio si farà sentire. Non ci sarà grande spettacolo ma l’agonismo sarà alle stelle, scandinavi leggermente favoriti.

GIAPPONE vs SLOVENIA (ore 17.00, Pool A a Firenze):

L’Italia osserverà la sfida con molto interesse per studiare i balcanici, ultimo avversario del girone martedì prossimo. I nipponici ieri sono riusciti a sconfiggere la Repubblica Dominicana e per sperare di accedere alla seconda fase hanno bisogno di fare un colpaccio contro una delle grandi del girone. La rincorsa dei Samurai parte proprio dalla sfida odierna: Yanagida e Otake riusciranno a tenere testa al fortissimo attacco composto da Urnaut, Cebulj e Gasparini?

AUSTRALIA vs CAMERUN (ore 17.00, Pool C a Bari):

Gli aussies sono reduci dal clamoroso punto strappato agli USA e ora hanno assolutamente bisogno di una vittoria per ipotecare il pass alla seconda fase che sulla carta non sembra essere in discussione. Carroll e compagni, però, non devono sottovalutare i Leoni che all’esordio hanno sconfitto la Tunisia e ieri hanno trascinato la Serbia ai vantaggi nel primo set. Gli africani si giocheranno il tutto per tutto…

FRANCIA vs EGITTO (ore 19.30, Pool B a Ruse):

I transalpini tornano in campo dopo la delusione per il tie-break perso con il Brasile che è verosimilmente costato il primo posto nel girone. Ngapeth e compagni però non possono distrarsi e devono assolutamente portare a casa i tre punti contro i Faraoni che con Abdelhay non vanno sottovalutati visto come hanno tenuto testa al Canada e ai Campioni Olimpici.

BULGARIA vs PORTO RICO (ore 19.30, Pool D a Varna):

I padroni di casa sono ancora frastornati dalla sconfitta subita contro l’Iran, il pubblico è visibilmente deluso ma non c’è tempo per rimuginare. I verdi devono prontamente ripartire e per fortuna la sfida ai caraibici è quella più agevole del calendario, il miglior modo per Uchikov e compagni di resettare in vista del big match contro la Polonia.

ARGENTINA vs REPUBBLICA DOMINICANA (ore 20.30, Pool A a Firenze):

L’Albiceleste di Julio Velasco deve riscattare il capitombolo subito contro il Belgio. I sudamericani non sembrano essere in forma e hanno dei problemi nel sestetto ma la differenza tecnica nei confronti dei caraibici sembra evidente: il Guru vuole la vittoria a tutti i costi ma la Dominicana sogna l’impresa da favola.

RUSSIA vs TUNISIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Tornano in campo i Campioni d’Europa chiamati a una passeggiata di salute contro i modesti africani. Probabilmente non giocheranno nemmeno Mikhaylov e Muserskiy, le stelle verranno risparmiate per i big match contro USA e Serbia.