Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (14 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi venerdì 14 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, si entra nel vivo della prima fase e si preannuncia grande spettacolo tra Firenze, Bari, Varna e Ruse anche se sulla carta non sembrano esserci big match. Scenderanno in campo due corazzate: la Francia di Earvin Ngapeth contro l’Egitto di Abdelhay entrambe chiamate alla terza partita consecutiva, la Russia Campionessa d’Europa torna in campo per affrontare la modesta Tunisia.

La Bulgaria non dovrebbe avere particolari problemi contro il Porto Rico di fronte al proprio pubblico, Cina-Olanda e Finlandia-Cuba potrebbero valere la qualificazione alla seconda fase. Ci si aspetta una reazione da parte della Slovenia contro l’ostico Giappone, l’Argentina di Velasco deve reagire contro la Repubblica Dominicana, il Camerun si gioca il tutto per tutto contro l’Australia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di venerdì 14 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Paesi Bassi (Pool B, a Ruse)

16.00 Finlandia vs Cuba (Pool D, a Varna) differita tv su RaiSport dalle ore 00.20 del 15 settembre

17.00 Giappone vs Slovenia (Pool A, a Firenze) diretta tv su RaiSport

17.00 Australia vs Camerun (Pool C, a Bari)

19.30 Bulgaria vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

19.30 Francia vs Egitto (Pool B, a Ruse)

20.30 Russia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

20.30 Argentina vs Repubblica Dominicana (Pool A, a Firenze) diretta tv su RaiSport













Foto: Valerio Origo