LIVE USA-Polonia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: seconda semifinale. La corazzata americana sfida i Campioni del Mondo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Polonia, seconda semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e appassionante, uno scontro diretto aperto a ogni risultato e che regalerà grandi giocate grazie ai tanti campioni che scenderanno in campo. La corazzata a stelle e strisce, imbattuta fino a ieri quando ha schierato le seconde linee perdendo contro il Brasile, parte leggermente favorita ma di fronte si troveranno i Campioni del Mondo che hanno avuto la meglio sulla Serbia e che poi hanno respinto la resistenza dell’Italia.

Da una parte l’attacco scatenato composto da Anderson, Russell e Sander azionati da Christenson e con i muri di Holt; dall’altra le stelle Kurek e Kubiak con Bieniek e Szalpuk pronti a fare la differenza. Chi vincerà volerà all’atto conclusivo contro la vincente di Brasile-Serbia: la Polonia insegue la second finale consecutiva della sua storia mentre gli USA non giocano per il titolo addirittura dal 1986.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di USA-Polonia, seconda semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15.













