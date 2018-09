Basket, Supercoppa Italiana 2018: Nedovic schianta Brescia, Milano vola in finale contro Torino

L’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2018. La squadra di Simone Piangiani ha sconfitto la Germani Basket Brescia per 81-59 e domani affronterà la Fiat Torino, che nel pomeriggio aveva battuto la Dolomiti Energia Trentino.

Mattatore della serata Nemanja Nedovic, che bagna il suo esordio ufficiale con la nuova maglia con una prestazione da 23 punti e con 6/8 da tre punti (record nella manifestazione eguagliato). Ottima prova anche di Mike James, che mette a referto 17 punti; mentre in casa Brescia non bastano i 15 punti dell’ex di giornata Awudu Abass.

Una buona partenza di Brescia, soprattutto Hamilton e Zika che spingono i padroni di casa sul 7-4. Milano trova ritmo in attacco e arrivano la tripla di Nedovic e la schiacciata di Gudaitis. Dopo cinque minuti anche Mike James si iscrive alla partita con un gioco da quattro punti (tripla + libero supplementare) per il 13-11 milanese. Micov brucia la retina da tre punti e poi James vola sopra il ferro con una schiacciata pazzesca. Brescia nel finale di quarto non segna e alla prima sirena Milano è avanti 20-13.

Cinque punti ad inizio secondo quarto di Della Valle e Milano scappa sul +9 (25-16). La Germani continua a litigare con il ferro da tre punti e James mette anche poi la bomba del +10 (28-18). Luca Vitali sblocca la Leonessa dall’arco dopo nove errori e nasce poi un parziale che viene chiuso dal gioco da tre punti di Allen per il -3 (30-33). Nedovic poi appoggia al vetro il +5 ed è così che rientrano poi negli spogliatoi le due squadre (35-30 per Milano).

L’Olimpia torna benissimo in campo e piazza un devastante parziale di 10-0 con la tripla di Nedovic che costringe al timeout Diana. La situazione, però, non cambia perché Beverley si divora un incredibile canestro e poi Micov segna un’altra bomba (48-30). Milano tocca anche il +22 e dopo oltre cinque minuti arriva il primo canestro del secondo tempo della Germani con Hamilton. La Leonessa tenta una timida reazione e quando manca un quarto alla fine è sotto di 17 punti (58-41).

Milano, però, è in totale controllo del match. Nedovic è infuocato dall’arco e Kuzminskas vola a schiacciare anche il +25 che manda i titoli di coda. Pianigiani decide di far rifiatare i titolari, anche Diana concede minuti un po’ a tutti. L’Olimpia ha ancora il tempo nel finale di mettere altre due triple con Cinciarini e Kuzminskas e può festeggiare la qualificazione alla finale, vincendo 81-59.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – GERMANI BASKET BRESCIA 81-59 (20-13; 15-17; 23-11; 23-18)

Milano: Della Valle 5, James 17, Micov 12, Musumeci, Gudaitis 9, Bertans, Fontecchio, Nedovic 23, Kuzminskas 7, Cinciarini 3, Brooks 2, Burns 3

Brescia: Allen 9, Hamilton 14, Ceron, Abass 15, Vitali 5, Laquintana, Caroli, Mika 7, Beverly 2, Zerini 1, Moss 3, Sacchetti 3













Credit: Ciamillo