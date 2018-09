LIVE Ungheria-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Dopo il successo conquistato a Bologna contro la Polonia, la nazionale italiana di basket va a caccia di un successo che ipotecherebbe il pass per la rassegna iridata. A Debrecen l’Italia si scontra con l’Ungheria in un match valido per la seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019. Teatro dell’incontro il parquet di Fonix Hall, con palla a due alle ore 18.00 di oggi, lunedì 17 settembre.

Attualmente nel girone J gli Azzurri occupano la seconda posizione con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, i magiari invece si trovano alle spalle della formazione tricolore con un risultato di esito positivo in meno. Entrambe le rappresentative sono partite con il piede giusto nel secondo round di qualificazione, gli ungheresi infatti hanno ottenuto un agevole 74-59 fuori casa contro i Paesi Bassi. Nonostante l’ago della bilancia penda in direzione della nazionale del Bel Paese, bisogna fare attenzione a non sottovalutare il roster avversario, in particolare David Vojvoda, 15 punti di media nei precedenti incontri, e Zoltan Perl, con più esperienze nel campionato dello Stivale, più precisamente a Capo d’Orlando e Treviso. Quest’ultimo conta una media di 12.7 segnature al referto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Ungheria-Italia, incontro valido per le Qualificazioni Mondiali 2019 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

Ore 18.00 Ungheria-Italia













