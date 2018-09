Inter-Tottenham, Champions League 2019: le probabili formazioni

L’Inter torna nella massima competizione europea e farà il suo esordio nella Champions League 2018-2019 martedì a San Siro con il Tottenham. I nerazzurri, dopo un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative, proveranno a rifarsi in questo big match, già potenzialmente decisivo per le sorti del girone. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita.

Partiamo dall’Inter con Luciano Spalletti che dovrà fare ancora meno di Vrsaljko, out per una gonalgia al ginocchio sinistro, e rischia di perdere anche D’Ambrosio, che ha subito una contusione alla coscia nella gara con il Parma. In tal caso verrebbe inserito Miranda centrale al fianco di de Vrij, con Skriniar spostato sulla destra e dall’altra parte Asamoah. A centrocampo Vecino parte favorito su Gagliardini per affiancare Brozovic. In attacco, vista l’assenza di Lautaro Martinez, confermato il tridente con Candreva, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.

Nel Tottenham la grande assenza sarà quella di Dele Alli, che si è infortunato con la Nazionale. Mauricio Pochettino dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2 con Rose, Vertonghen, Alderweireld e Trippier davanti a Vorm. A centrocampo invece qualche dubbio in più con Son in ballottaggio con Winks per un posto da titolare al fianco di Dier e Dembele. In attacco troveremo invece Eriksen a supporto di Lucas Moura e Kane.

Probabili formazioni Inter-Tottenham

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Skriniar, Miranda, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Tottenham (4-3-1-2): Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Dembele, Winks; Eriksen; Lucas Moura, Kane. All. Pochettino.

Foto: Gianfranco Carozza