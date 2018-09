LIVE Basket, Ungheria-Italia, Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA: scontro diretto quasi decisivo per il pass

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ungheria-Italia, secondo incontro della Nazionale azzurra nelle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Nel primo confronto, giocatosi al PalaDozza di Bologna, gli azzurri hanno superato la Polonia col roboante punteggio di 101-82, con un Amedeo Della Valle in splendida vena da tre punti (8/11) e autore di complessivi 28 punti.

Rispetto al roster che ha unito in un solo, caloroso tifo le due anime cestistiche di Bologna, non ci sono novità: c’è sempre Jeff Brooks nei 12 scelti da Sacchetti, restano fuori Stefano Tonut e Christian Burns. L’Ungheria, invece, rimanderà in campo David Vojvoda e Zoltan Perl, principali artefici offensivi del successo maturato in Olanda (59-74). Particolare attenzione faranno gli spettatori di Cantù, in quanto tre giocatori (Vojvoda, Peter Kovacs e Szilard Benke) sono dello Szolnoki Olaj, il primo avversario della formazione di Evgeny Pashutin nei preliminari della Champions League. Stojan Ivkovic può contare sull’apporto di Akos Keller del Pau Orthez (Francia) e di Darrin Govens, entrambi particolarmente pericolosi se in giornata. Non ci sarà Rosco Allen, che non è stato neanche convocato per frattura ad una mano: si tratta di un discreto favore reso alla Nazionale di Meo Sacchetti.

La situazione di classifica di Ungheria e Italia è la seguente: nel girone J i magiari sono al terzo posto con 4 vittorie e 3 sconfitte, gli azzurri sono invece secondi con 5 vittorie e 2 sconfitte.

Alla Fonix Hall di Debrecen, impianto che per capacità è il secondo in Ungheria al chiuso, la palla a due verrà alzata alle ore 18. Vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

17:50 Alla Fonix Hall di Debrecen mancano dieci minuti all’inizio dell’incontro. Tra poco si svolgeranno le presentazioni delle due squadre, con annessi inni nazionali.

17:45 Alla vigilia dell’incontro coach Meo Sacchetti ha dichiarato quanto segue: “Non faremo l’errore di snobbare l’avversario, anche perché ci ricordiamo della trasferta in Olanda e tutti sappiamo come è andata. Non abbiamo gli stessi giocatori e la stessa condizione, è vero, ma non siamo nella posizione per poter sottovalutare nessuno. Dobbiamo continuare ad avere fame per centrare l’obiettivo della qualificazione. L’Ungheria è una squadra che fa muovere la palla e fa un pick&roll dietro l’altro. Sono molto dinamici ma starà a noi limitarli e imporre il nostro gioco. Loro, come noi, sono reduci da una partita esaltante. Vorremmo sempre tutti la perfezione ed è per questo che lavoriamo in palestra e sulla testa dei giocatori. Contro la Polonia abbiamo tirato molto bene ma dobbiamo sicuramente migliorare in difesa”

17:40 L’Ungheria giocherà questa partita, ed è una notizia dell’ultima ora, anche senza il centro Akos Keller. Situazione da sfruttare per gli azzurri, che già non si erano trovati di fronte Lampe e Wojciechowski contro la Polonia.

17:37 Queste le partite che si giocano in Europa quest’oggi oltre a Ungheria-Italia: nel girone J (il nostro) Lituania-Olanda e Polonia-Croazia; nel girone I, invece, Spagna-Lettonia, Slovenia-Turchia e Montenegro-Ucraina.

17:35 La branca europea delle qualificazioni per Cina 2019 ha già prodotto tre Nazionali qualificate: Grecia, Germania e Repubblica Ceca, con quest’ultima che disputerà la sua prima rassegna iridata della storia. In Africa, invece, si registrano le qualificazioni di Nigeria e Tunisia: in questo caso ci sono tre ulteriori posti disponibili.

17:30 Ricapitoliamo la situazione del girone J: comanda la Lituania con 7 vittorie e nessuna sconfitta; al secondo posto c’è l’Italia (5-2), mentre l’Ungheria è al terzo (4-3). Appaiate in quarta posizione, e dunque al momento senza biglietto per l’Oriente, ci sono Croazia, Polonia e Olanda (3-4).

17:25 Buon pomeriggio a tutti i lettori, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ungheria-Italia. Quest’oggi gli azzurri si giocano una fetta molto importante del loro percorso verso i Mondiali di Cina 2019.













