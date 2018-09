Valencia-Juventus, Champions League 2019: le probabili formazioni

Se a Madrid tutti gli occhi saranno puntati sul debutto del Real contro la Roma, a Valencia la Champions League accoglierà una Juventus che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, non si può più nascondere: può e deve puntare al bersaglio grosso. La partita di mercoledì al Mestalla dirà molto delle ambizioni juventine, come pure della forza di quest’anno dei valenciani.

In casa Valencia ci sono pochi dubbi sulla formazione: dal momento che l’allenatore Marcelino non può schierare gli indisponibili Garay, Kondogbia e Coquelin, ecco che appare un classico 4-4-2 all’orizzonte. Sul nome di una delle due punte non c’è alcun dilemma: è Gameiro. L’altro nome è al momento un rebus: può essere più Rodrigo di Batshuayi, ma non è detto che sia la scelta finale del tecnico dei padroni di casa. C’è attesa per il ritorno in grande stile di Cheryshev, che ha visto chiudersi pochi giorni fa un’indagine che lo vedeva accusato di doping per presunto uso di fattori di crescita.

Quanto alla Juventus, parecchio ruota attorno alla decisione che Allegri (e non solo lui) metterà in atto su Douglas Costa dopo lo squallore di cui il giocatore si è reso protagonista contro il Sassuolo. Dovesse essere tolto dall’undici iniziale, si profilerebbe una corsa a tre che vedrebbe coinvolti Dybala e Cuadrado più di Bernardeschi. Il resto della formazione dovrebbe ricalcare l’usuale 4-3-3 bianconero, con Cristiano Ronaldo a iniziare la caccia alla sua sesta Champions (una l’ha vinta col Manchester United, quattro col Real Madrid).

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-JUVENTUS

VALENCIA (4-4-2): Neto, Gayà, Diakhaby, Gabriel, Piccini, Guedes, Cheryshev, Parejo, Soler, Gameiro, Rodrigo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo













