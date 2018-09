LIVE Napoli-Parma, Serie A in DIRETTA: match insidioso per i partenopei contro la rivelazione ducale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Parma, match valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/19. Al San Paolo alle ore 21.00 la squadra allenata da mister Carlo Ancelotti dovrà vedersela con i ducali, reduci da due successi consecutivi contro Inter e Cagliari. Come ogni altra occasione il turno infrasettimanale può presentare insidie alle squadre di testa, specialmente in questa occasione, con i partenopei che potrebbero avere già la testa alla super-sfida di sabato a Torino contro la Juventus, che anticipa la seconda giornata di Champions League, ed il fondamentale incontro casalingo con il Liverpool.

Gli azzurri, dopo il vasto turn-over di domenica scorsa, dovrebbero tornare ad una formazione più usuale, con Insigne, Milik e Callejon in avanti, e con i rientri dal primo minuto di Allan e Zielinski in mezzo al campo. il Parma, invece, punterà sulle proprie certezze, come il centravanti Inglese e, soprattutto, l'imprendibile Gervinho di queste settimane. Per il Napoli si annuncia un match pericoloso, da vincere a tutti i costi per non perdere terreno dalla Juventus, ma non certo semplice. OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di Napoli-Parma, con i campani a caccia dei tre punti in vista del big match di sabato all'Allianz Stadium di Torino.













FOTO: calcio – NAPOLI 18-19 – carozza g