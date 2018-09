LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Dovizioso si conferma, Valentino Rossi in difficoltà

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE DELLE prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Si torna in pista per la penultima sessione di test prima delle qualifiche, i piloti avranno a disposizione del tempo per trovare il giusto set-up sulle proprie moto e migliorare il feeling con il circuito intitolato a Marco Simoncelli. C’è il rischio pioggia sulla riviera romagnola che potrebbe scombussolare tutte le carte in tavola, i centauri gareggeranno avendo già in mano i dati di ieri.

Andrea Dovizioso ha dominato entrambe le sessioni e cerca conferme al pari di Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez devono invece migliorare e vanno a caccia di risposte importanti. Sulla carta Ducati favorite ma Honda e Yamaha potrebbero essere molte vicine: si preannuncia grande equilibrio in pista, ne vedremo delle belle, regnerà l’incertezza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE DELLE prove libere 3 del GP di San Marino 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55. Buon divertimento a tutti.













10.44 Si chiude qui, dunque, un turno interlocutorio che ha sortito solamente gli approdi di Zarco e Miller nella Q2. La pista è asciutta per cui FP4 e qualifiche saranno tutte da gustarsi! Ringraziandovi per la cortese attenzione, vi rimandiamo a più tardi con la DIRETTA LIVE

10.43 Questi sono i tempi complessivi delle tre sessioni con i 10 piloti che scatteranno direttamente dalla Q2

1 4 A. DOVIZIOSO 1:32.198 2 99 J. LORENZO +0.160 3 35 C. CRUTCHLOW +0.187 4 25 M. VIÑALES +0.213 5 93 M. MARQUEZ +0.339 6 9 D. PETRUCCI +0.524 7 42 A. RINS +0.577 8 46 V. ROSSI +0.588 9 5 J. ZARCO +0.590 10 43 J. MILLER +0.663

10.42 In questa FP3 i più veloci sono stati Zarco e Miller, quindi Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Rins, Morbidelli, Pedrosa, Syahrin e Vinales. Rossi 20esimo

10.41 Zarco arriva con il tempo di 1:32.788 primo della FP3 e entra nei 10, estromettendo anche Iannone

10.40 SI CHIUDE QUI LA FP3! Vediamo se Zarco riesce a entrare nella top10

10.40 Zarco 1:33.055, Milleri 1:32.861 primo di oggi e decimo nel complessivo, con Morbidelli out

10.39 Scivolata alla curva 14 per Smith senza conseguenze, mentre si mette Jack Miller in seconda posizione alle spalle di Zarco. Si lancia anche Pirro

10.38 Chiude il primo giro del suo secondo run Valentino Rossi ma su tempi altissimi

10.37 Zarco prova il time attack e piazza 1:33.010 sfiora la decima posizione di ieri di Morbidelli!

10.36 Crutchlow si mette alle spalle di Dovizioso in 1:33.410

10.35 Arriva Dovizioso! Doppio settore record, confermato anche nel T3, chiude in 1:33.278 togliendo 144 millesimi al tempo di Marquez

10.33 Prosegue Vinales con 558 millesimi al T3, arriva sul traguardo in 1:34.279, secondo a 857 millesimi

10.32 Si lancia Maverick Vinales. 617 millesimi di ritardo nel T1, 836 al T2, 1.274 al T3, chiude in sesta posizione, mentre tempo di 1:34.356 per Cal Crutchlow che sale in seconda.

10.31 Zarco secondi in 1:34.620 a 1.198 da Marquez, settimo Morbidelli, mentre Pirro cerca l’assalto alla top10 per evitare la Q1

10.30 1:34.827 per Pedrosa che migliora ma rimane secondo, mentre Rossi torna ai box

10.29 Anche Andrea Iannone ha un casco speciale per il GP di Misano

10.28 1:35.202 Rossi sale in terza posizione ma a quasi due secondi da Marquez

10.27 Valentino Rossi sale in 11esima posizione mentre Marquez arriva a 1:33.422 e lima altri 435 millesimi al suo tempo precedente

10.26 I tempi si avvicinano a quelli di ieri, vedremo se qualcuno sarà in grado di migliorare. Entra in pista anche Dovizioso

10.25 Marquez continua a volare. 385 millesimi di vantaggio al T2, diventano 993 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:33.857 e toglie 1.309 dal suo tempo precedente

10.24 Ancora Marquez in 1:35.166 migliora ancora. Primo giro interlocutorio per Rossi

10.23 Marc Marquez vola subito al comando in 1:35.479, mentre Rossi si lancia

10.22 Smith 1:35.771 si avvicina al tempo di Pedrosa ma rimane terzo

10.21 Primo giro per Marc Marquez che parte con 1.2 di distacco al T1, chiude in 1:38.354

10.20 Mancano 20 minuti al termine della sessione e Valentino Rossi fa il suo ingresso in pista

10.19 Ecco Marc Marquez! Entra in pista il campione del mondo, mentre anche Valentino Rossi mette il casco e si accinge a partire

10.18 La temperatura dell’asfalto va dai 24° ai 28°. Se rimarrà il sole potrebbe raggiungere un livello più accettabile

10.17 Johann Zarco 1:36.811 non migliora, ma aveva fatto segnare il record nel primo settore

10.16 Johann Zarco migliora ancora e scende a 1:35.836, sempre in seconda posizione. 1:39.232 invece, per Jack Miller

10.15 Luthi completa il suo primo tentativo in 1:40.908 a 5.2 da Pedrosa

10.13 Alvaro Bautista ha chiuso il suo primo run. C’è davvero poco movimento in pista per il momento. Redding piazza 1:40945, mentre anche Luthi è impegnato sul tracciato

10.12 Risponde Johann Zarco in 1:36.311, mentre ora tocca a Jack Miller iniziare la sua giornata

10.11 Il miglior tempo di oggi porta la firma di Dani Pedrosa in 1:36.212

10.10 A movimentare la scena entrano anche Redding e la Ponsson (il sostituto di Rabat) che ieri accusava oltre 7 secondi dai primi

10.09 La situazione del tracciato va via via migliorando. Rimangono chiazze di umido soprattutto alla curva della Quercia e nel Curvone 11-12-13

10.08 Prosegue Johann Zarco, mentre in pista rimangono anche Pedrosa e Bautista

10.07 Johann Zarco arriva con 5.3 al terzo settore e completa un giro in 1:38.758 a 6.560 dalla migliore prestazione

10.06 Lo spagnolo della Honda arriva a 10 secondi di ritardo nel T3 e chiude il suo primo tentativo in 1:43.946 a 11 secondi da Dovizioso

10.05 Dani Pedrosa gira su tempi altissimi. Nel primo settore accusa già 4 secondi rispetto al tempo di Dovizioso di ieri

10.04 Qualche immagine dei primi giri di Alvaro Bautista, nel frattempo Pedrosa prova il primo giro

10.03 I TEMPI DI IERI

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 1:32.198 2 99 J. LORENZO +0.160 3 35 C. CRUTCHLOW +0.187 4 25 M. VIÑALES +0.213 5 93 M. MARQUEZ +0.339 6 9 D. PETRUCCI +0.524 7 42 A. RINS +0.577 8 46 V. ROSSI +0.588 9 29 A. IANNONE +0.725 10 21 F. MORBIDELLI +0.782

10.02 Anche Dani Pedrosa prova a saggiare le condizioni del tracciato romagnolo. Se il sole rimarrà così pieno fino al termine della sessione non è da escludere che qualcuno possa anche migliorare i tempi di ieri..

10.01 Entra in scena anche Johann Zarco. Vedremo se il francese proseguirà nel suo run o farà subito il suo ritorno ai box

10.00 Al momento girano Bradley Smith e Alvaro Bautista. Tutti gli altri sono fermi ai box

9.59 Karel Abraham è sceso in pista solamente per un installation lap

9.58 In casa Honda tutti ai box per il momento

.9.57 Un paio di piloti sono scesi in pista per capire le condizioni dell’asfalto e hanno effettuato un installation lap. Alvaro Bautista è l’unico che sembra voler spingere

9.56 Per il momento tutto tace in pista ed i piloti sono intenti a discutere con i rispettivi ingegneri. Rossi, per esempio, sta parlando con grande attenzione con il suo staff.

9.55 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP3 DELLA MOTOGP! IN ATTESA DEI PILOTI…

9.54 Valentino Rossi presenta il suo casco edizione Misano 2018. Data l’assenza dell’anno scorso ha pensato ad un Back to Misano in stile Ritorno al futuro!

9.53 Due minuti al via della sessione. Vedremo se i piloti avranno voglia di scendere in pista, almeno inizialmente, dato che l’asfalto non è ancora asciutto completamente

9.52 Il circuito di Misano visto (decisamente) dall’alto. A sinistra si nota il mare Adriatico

9.50 Discorso leggermente diverso per Valentino Rossi. Dopo una FP1 nella quale aveva pensato solamente a gomme e passo gara, nella FP2 è stato in grado di salire nella top10, ma la distanza dai primi va ancora colmata

9.48 Sul fronte di chi sta vivendo un periodo positivo non possiamo non citare Maverick Vinales che anche ieri ha confermato di avere finalmente trovato il giusto feeling con la sua M1. Lo spagnolo è stato il migliore in casa Yamaha e sta provando a trascinare il team in vista di domani

9.46 Il buon momento della Honda è confermato da Cal Crutchlow, stabilmente nelle posizioni di testa e con un venerdì decisamente positivo messo in cascina

9.45 10 minuti al via della sessione! Il sole sta provando ad asciugare completamente la pista, ma le basse temperature non permettono ancora di forzare al 100%

9.44 Marc Marquez, come sua consuetudine, non ha forzato nella giornata di ieri, e si è fermato in quinta posizione ma, come si è visto, ha a disposizione un passo gara davvero notevole. Lo spagnolo vuole la vittoria e chiudere i conti in ottica iridata

9.42 Alle sue spalle c’è Jorge Lorenzo, sempre più a suo agio sulla Desmosedici, e su un tracciato nel quale ha vinto in ben tre occasioni. Sarà un derby in casa Ducati domani per il gradino più alto del podio?

9.40 La giornata di ieri è stata dominata da Andrea Dovizioso, il più veloce in entrambe le sessioni, con una progressione davvero interessante. La Ducati è la moto da battere in questo scorcio di campionato

9.38 Andiamo a rivedere i tempi di ieri. Se tutto rimarrà così, e al momento non è da escludersi, Franco Morbidelli sarebbe nella top10

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1’32.198

2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.7 1’32.358 0.160 / 0.160

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.0 1’32.385 0.187 / 0.027

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1’32.411 0.213 / 0.026

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.1 1’32.537 0.339 / 0.126

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 292.6 1’32.722 0.524 / 0.185

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.6 1’32.775 0.577 / 0.053

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.1 1’32.786 0.588 / 0.011

9 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 288.8 1’32.980 0.782 / 0.194

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1’32.985 0.787 / 0.005

9.36 Regna il sole questa mattina sulla pista romagnola, ma nella serata di ieri è caduta tantissima acqua per un violento temporale. L’asfalto non è ancora asciutto al 100% e anche la sessione della Moto3 vede tempi nettamente più alti di quelli di ieri. Si annuncia una FP3 interlocutoria?

9.35 Buongiorno e bentornati a Misano! Inizia il sabato della MotoGP. Prima delle qualifiche delle ore 14.10 è tempo della FP3 delle ore 9.55

Foto: Valerio Origo