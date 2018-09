LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Orari e programma

Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di San Marino 2018. Sul tracciato di Misano, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo, è tempo di qualifiche per le tre classi, per un pomeriggio ad alta tensione. Come ogni appuntamento, tuttavia, si partirà con la terza sessione di prove libere (nel caso della MotoGP ci sarà anche la quarta) per testare le moto in vista del momento clou, quando si andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

In MotoGP le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sembrano le moto da battere, con le Honda di Cal Crutchlow e Marc Marquez come prime rivali. Le Yamaha, invece, hanno visto un andamento differente. Maverick Vinales sembra avere risolto i suoi problemi e veleggia nelle prime posizioni, mentre Valentino Rossi ha faticato a raggiungere la top ten, migliorando solamente in extremis.

Qual è il calendario del sabato del GP di San Marino 2018?

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Su quali canali si potrà vedere la giornata?

Il sabato del Gran Premio di San Marino, come consuetudine, sarà trasmetto in diretta ed in esclusiva da SkySport tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) e, per l’occasione, sarà anche live su TV8 in chiaro (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre)

Come si può seguire il sabato del GP di San Marino in streaming?

Sarà possibile seguire gli appuntamenti di Misano anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati di Sky) tramite pc, smartphone o tablet.

Sono previste repliche della giornata?

Repliche qualifiche MotoGP:

ore 16.00 su SkySport1

ore 16.00, 19.30 e 23.00 su SkySport MotoGP

Repliche qualifiche Moto2:

ore 21.15, 02.15 su SkySport MotoGP

Repliche qualifiche Moto3:

ore 22.15. 00.45 su SkySport MotoGP

Cosa propone OA Sport?

Il nostro sito, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione sul circuito romagnolo.

Foto: Valerio Origo