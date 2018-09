LIVE MotoGP, GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA: qualifiche. Dovizioso per la pole position, Valentino Rossi all’assalto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Si preannuncia grande spettacolo anche se le prime indicazioni sembrano parlare davvero chiaro su chi sia il grande favorito.

Andrea Dovizioso ha una marcia in più rispetto alla concorrenza, il forlivese lo ha fatto capire in sella alla sua Ducati e vuole la pole position ma se la dovrà vedere con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con Marc Marquez che è sempre in grado di piazzare la zampata nel momento più importante. Attenzione a Valentino Rossi che proverà il colpaccio nella gara di casa, da non sottovalutare altri outsider come Zarco, Miller, Crutchlow soprattutto in determinate condizioni di asfalto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, poi dalle 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.













Foto: Valerio Origo