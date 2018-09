MotoGP, GP San Marino Misano 2018: come vedere in tv le qualifiche. Gli orari e il programma su Sky e TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DELLA MOTOGP (SABATO 8 SETTEMBRE)

Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini entra nel vivo con il sabato dedicato alle qualifiche delle tre classi del Motomondiale 2018. Nella classe regina le Ducati ufficiali (specialmente Andrea Dovizioso) si presentano con i favori del pronostico per l’assegnazione della pole considerando l’ottima velocità mostrata nelle prove libere del venerdì, anche se il leader del Mondiale Marc Marquez è sempre in agguato pronto a piazzare la zampata del campione nel giro secco. Le Yamaha ufficiali non sembrano in grado di contrastare le Ducati per la pole, ma Valentino Rossi proverà comunque ad oltrepassare i limiti della moto per partire almeno in seconda fila in griglia di partenza. Si parte alle 12.35 con le qualifiche di Moto3, dopo toccherà alla classe regina alle 14.10 col semaforo verde del Q1. Chiuderà il programma di giornata la sessione di qualifica della Moto2 che comincerà alle 15.05.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle qualifiche del GP di San Marino 2018, 13ma tappa del Mondiale MotoGP. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 8 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

Foto: Valerio Origo