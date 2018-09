Classifica Mondiale Moto3, GP San Marino Misano 2018: Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +8 in classifica

Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 ci regala due spunti di grande importanza. In primis abbiamo assistito alla prima vittoria in carriera di Lorenzo Dalla Porta (che con questi 25 punti sale in ottava posizione assoluta), in secondo luogo Jorge Martin con il secondo posto di oggi torna in vetta alla classifica iridata, approfittando della caduta del suo rivale per il titolo iridato Marco Bezzecchi. Il pilota riminese centra uno “zero” davvero pesante e vede lo spagnolo ripassarlo in graduatoria, con 8 punti di margine (mentre Fabio Di Giannantonio è a -29 dalla vetta). Il pilota del team Redox, tuttavia, non è l’unico a essere caduto a Misano. Anche Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Aron Canet, infatti, hanno collezionato un niente di fatto sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per colpa della caduta nel corso del secondo giro. Muovono la loro classifica, invece, Andrea Migno nono, Niccolò Antonelli decimo e Tony Arbolino, 11esimo.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2018

1 JORGE MARTIN HONDA 166 PUNTI

2 MARCO BEZZECCHI KTM 158 PUNTI

3 FABIO DI GIANNANTONIO HONDA 137 PUNTI

4 ARON CANET HONDA 118 PUNTI

5 ENEA BASTIANINI HONDA 117 PUNTI

6 GABRIEL RODRIGO KTM 97 PUNTI

7 JAKUB KORNFEIL KTM 91 PUNTI

8 LORENZO DALLA PORTA HONDA 88 PUNTI

9 ANDREA MIGNO KTM 67 PUNTI

10 MARCOS RAMIREZ KTM 67 PUNTI

Foto: Valerio Origo