MotoGP, GP San Marino Misano 2018: Marc Marquez impressiona nel warm-up, Dovizioso e Lorenzo a un soffio. Valentino Rossi indietro

Dopo il capitombolo di ieri in qualifica, si può dire che Marc Marquez (Honda) abbia rimesso tutto a posto, e lo ha ampiamente dimostrato nel corso del warm-up del Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP. Lo spagnolo, infatti, ha fatto segnare un eccellente 1:32.536 mettendosi alle spalle le due Ducati. Andrea Dovizioso, infatti, si ferma ad appena 28 millesimi dal leader della classifica iridata, mentre Jorge Lorenzo (che oggi scatterà dalla pole position) è a 179.

Quarta posizione per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) con un distacco di 441 millesimi, quindi in quinta posizione l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) che conferma di trovarsi decisamente a proprio agio sul tracciato romagnolo. Sesta posizione per lo spagnolo Dani Pedrosa (Honda) che, dopo diverse settimane di oblio, prova a rimettersi in competizione per le zone alte della classifica, mentre al settimo posto troviamo il suo connazionale Maverick Vinales (Yamaha) che non va oltre 639 millesimi di distacco. Completano la top ten Andrea Iannone (Suzuki) ottavo a 654, lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 935 e il suo connazionale Alex Rins (Suzuki) a 962. Non va oltre la undicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha) a 978, che precede altri tre italiani. 12esimo, infatti, è Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 1.009, quindi troviamo Michele Pirro (Ducati) a 1.062 e 14esimo è Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 1.227.

Marc Marquez ha sfruttato al meglio la gomma Media al posteriore, inanellando una serie di giri davvero impressionante, con numerosi crono sul piede dell’1:32 alto. Discorso simile per le Ducati che sono scese parecchie volte sotto il muro dell’1:33, ribadendo che, con molta probabilità, il Gran Premio di questo pomeriggio sarà un discorso tra loro tre. La Yamaha, infatti, ha lavorato su una strada diversa in questo warm-up e ha dato la sensazione di essersi persa rispetto ad un sabato tutt’altro che da buttare via. Per Rossi e Vinales servirà un miracolo per essere della lotta.

CLASSIFICA WARM-UP MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1’32.536

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.6 1’32.564 0.028 / 0.028

3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.5 1’32.715 0.179 / 0.151

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.5 1’32.977 0.441 / 0.262

5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 290.5 1’33.068 0.532 / 0.091

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.9 1’33.100 0.564 / 0.032

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.8 1’33.175 0.639 / 0.075

8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.5 1’33.190 0.654 / 0.015

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 291.8 1’33.471 0.935 / 0.281

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.6 1’33.498 0.962 / 0.027

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.0 1’33.514 0.978 / 0.016

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.0 1’33.545 1.009 / 0.031

13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1’33.598 1.062 / 0.053

14 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.6 1’33.763 1.227 / 0.165

15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.8 1’33.777 1.241 / 0.014

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.8 1’33.822 1.286 / 0.045

17 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 294.5 1’33.846 1.310 / 0.024

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.1 1’34.096 1.560 / 0.250

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.9 1’34.101 1.565 / 0.005

20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.0 1’34.107 1.571 / 0.006

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.7 1’34.110 1.574 / 0.003

22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 291.7 1’34.265 1.729 / 0.155

23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’34.294 1.758 / 0.029

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.2 1’34.455 1.919 / 0.161

25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 285.1 1’34.757 2.221 / 0.302

26 23 Christophe PONSSON FRA Reale Avintia Racing Ducati 285.4 1’38.611 6.075 / 3.854

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo