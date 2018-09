LIVE Moto3, GP San Marino 2018 in DIRETTA: Jorge Martin favorito, Marco Bezzecchi deve rimontare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino di Moto3, 13ma tappa della stagione 2018. Il duello tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il titolo iridato continua sulla pista di Misano, in cui l’azzurro proverà a sfruttare il tifo casalingo per allungare sul rivale in graduatoria. Lo spagnolo ha conquistato ieri l’ottava pole della stagione (incluso quella ottenuta a Silverstone), dimostrando di essere tornato in perfetta forma per questo rush finale decisivo. Il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, il quale ha 12 punti di vantaggio sul fenomeno iberico, partirà dalla sesta posizione in griglia e proverà a rimanere nel gruppo di testa sin dall’inizio per giocarsi la vittoria. Buona qualifica anche da parte di Fabio Di Giannantonio, Aron Canet ed Enea Bastianini che si giocano in gara le residue chance di rimanere in corsa per il campionato. Come sempre ci si aspetta grande spettacolo in corsa con molti outsider che possono sorprendere i favoriti nel caso si profilasse una situazione di gruppo numeroso in lotta per il successo.

La giornata comincerà con il warm up alle 8.40, in seguito la gara avrà inizio alle 11.00. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.01 Vengono quindi confermati i valori visti ieri in qualifica. Sarà una gara molto combattuta, in cui gli italiani potranno essere protagonisti. Appuntamento alle 11.00 per la partenza

9.00 Bandiera a sacchi! Termina qui il warm-up. Il più veloce questa mattina è Canet in 1.42.516 davanti a Bezzecchi per 19 millesimi. Poi troviamo Bastianini a 0.197, Martin a 0.309 e Di Giannantonio a 0.655

8.58 Ora il più veloce è Canet in 1.42.516

8.56 Si migliora ancora Bezzecchi, ottimo tempo in 1.42.729, che risponde al 1.42.839 di Bastianini

8.54 Molto vicino Martin, 1.43.172 a 0.194 dal rivale diretto per il titolo iridato

8.53 Bezzecchi! Il leader del Mondiale è il primo sotto l’1.43, tempo di 1.42.978

8.52 Si confermano le buone sensazioni per Bastianini, un solo millesimo dietro a Canet , 1.43.263

8.51 Martin inizia a trovare il ritmo e fa 1.43.262

8.48 Canet al comando in 1.43.205

8.45 1.43.994 per Bezzecchi

8.42 Iniziano a far registrare i primi tempi i piloti

It's race day here in Misano 🏁 First up is #Moto3 warm-up to kick-off the Sunday action!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/kbMyFkhcUv — MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) September 9, 2018

8.40 Semaforo verde!

8.39 Pochi istanti al via del warm up

8.38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di San Marino di Moto3