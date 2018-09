LIVE Moto3, GP Aragon 2018 in DIRETTA: Bezzecchi davanti a tutti nel warm-up ma penalizzato. Martin chiude nono

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato iberico si prospetta il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, dopo aver ottenuto la nona pole stagionale, è il grande favorito per la vittoria di tappa. Il leader del campionato vuol approfittare del round di casa per allungare nella graduatoria generale nei confronti di Marco Bezzecchi. Il romagnolo comunque, forte della potenza della propria KTM, cercherà di portare al termine una gara intelligente, sfruttando il lungo rettilineo tra la curva 15 e la curva 16. Non è un mistero che sul circuito spagnolo, l’effetto scia lo farà da padrone e i piloti si baseranno anche molto su questo aspetto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.40 con il warm-up mentre la gara è in programma alle 11.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA – LE QUALIFICHE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.04: Si conclude così il warm-up. Appuntamento alle ore 11.00 in attesa di capire come sarà la griglia di partenza.

9.01: Arrivano altre penalità…

FIM MotoGP Stewards Panel 📋 The following riders will start at the back of grid: Jeremy Alcoba

Niccolo Antonelli

Jakub Kornfeil

Andrea Migno#AragonGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018

9.00: Bezzecchi conclude davanti a tutti con il crono di 1’59″179 a precedere Bastianini di 67 millesimi e di 264 su Dalla Porta. Martin conclude nono, non volendo prendersi rischi

8.59: Questa la lista di piloti che hanno subito una penalità: 12 posizioni.

FIM MotoGP Stewards Panel 📋 The following riders have been given a 12 place grid penalty: Tony Arbolino

Enea Bastianini

Marco Bezzecchi

Nicolo Bulega

Lorenzo Dalla Porta

Raul Fernandez

Kazuki Masaki

Gabriel Rodrigo#AragonGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018

8.58: Ramirez in terza piazza con 476 millesimi di ritardo mentre Bezzecchi e Bastianin stanno realizzando dei tempi molto interessanti

8.56: Toba a terra per una brutta caduta. Barella per il centauro.

8.55: Bezzecchi si porta in vetta con il crono di 1’59″179, con 364 millesimi di vantaggio su Bastianini e 478 su Arbolino.

8.53: Martin scala la classifica ed ottiene il terzo crono: 2’00″077 con 282 millesimi di ritardo da Canet

8.51: Di Giannantonio si porta in quarta piazza a 319 millesimi da Canet mentre Bezzecchi è settimo. Nel frattempo brutta caduta di Perez alla curva 12. Non ci dovrebbero essere problemi per il centauro spagnolo.

8.48: Canet conquista il miglior crono di 1’59″795 con 261 millesimi di vantaggio su Foggi e 282 su Martin.

8.47: Attenzione!!! 12 posizioni di penalità per Marco Bezzecchi per quanto avvenuto ieri corso delle qualifiche. Un brutto colpo per il nostro portacolori!

8.45: ATTENZIONE!!! Caduta per Masia alla curva 5 e si tiene un braccio. Da verificare le sue condizioni fisiche nei prossimi minuti. Problemi alla spalla per l’iberico a quanto pare.

That's not how @jaume_masia wanted to start Sunday 😣 He looks to be in some discomfort 😕#AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/r1ywYjcXyC — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018

8.44: 2’09″286 per Rodrigo, il primo ad ottenere un tempo.

8.43: Un warm-up particolare per i piloti, visto che le temperature non sono elevate rispetto alle 11.00, quando inizierà la gara.

8.41: I piloti cominciano a scendere in pista. C’è un bel sole ad Aragon ad accompagnare i centauri.

8.40: SI COMINCIA!!!

The green flag waves and Sunday at the #AragonGP is go ✊ pic.twitter.com/R4JJ2kzOW8 — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018

8.35: Warm-up, quindi, importante per verificare le condizioni delle moto prima della gara.

8.31: Bezzecchi non potrà permettersi altri errori dopo quello fatto nell’ultimo giro di Misano. Sarà una sfida, come al solito, sui dettagli: la Honda va molto forte nella zona guidata mentre la KTM va forte in rettilineo.

8.28: Dalla pole ci sarà Jorge Martin che ancora una volta ha fatto valere le sue eccezionali qualità sul giro secco. Per la gara scopriremo se le sue attitudini saranno confermate.

8.24: I colori italiani sono rappresentati da tanti piloti interessanti, capaci di vincere. Di sicuro Marco Bezzecchi e Enea Bastianini sembrano avere qualcosa in più per poter aspirare al successo.

8.21: Alle 8.40 prenderà il via la sessione che precederà la gara delle 11.00 della minima cilindrata e le aspettative non mancano per quello che si prospetta essere una gara molto molto interessante.

8.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3

Foto: Valerio Origo