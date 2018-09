LIVE Moto2, GP Aragon 2018 in DIRETTA: gara incerta, Bagnaia e Oliveira deveono rimontare

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2. Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal trionfo di Misano, vorrà fare grandi cose anche in Spagna davanti al pubblico iberico di appassionati.

L’alfiere dello Sky Racing Team ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche che hanno sorriso al pilota della KTM Brad Binder ma Bagnaia può essere contento del posizionamento dell’altro pilota della moto austriaca, ovvero Miguel Oliveira, che non è andato oltre il 18° posto finale. Una posizione che non renderà semplice al lusitano rimontare in breve tempo e di questo potrà approfittare il centauro piemontese, sempre consistente in sella alla propria Kalex.

Da osservare con attenzione ciò che potranno fare anche Mattia Pasini, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, apparsi in buon feeling con l’asfalto aragonese e desiderosi di ottenere un buon risultato. OASport vi offre la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto2: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.10 con il warm-up mentre la gara è in programma alle 12.20. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA – LE QUALIFICHE













9.25: Corsi sempre davanti, mentre Bagnaia è quinto a 79 millesimi. Un equilibrio incredibile in questa categoria.

9.21: Corsi in grande evidenza nel corso di questo turno realizzando il tempo di 1’53″909 a precedere di 20 millesimi Fernandez e di 42 Schrotter.

9.18: Fernandez si porta davanti con il crono di 1’53″929 con 235 millesimi di vantaggio su Bagnaia.

9.14: Simone Corsi migliora sensibilmente la prestazione di Bagnaia, siglando il tempo di 1’54″536 ma siamo solo all’inizio.

9.12: Bagnaia dà subito forti segnali di vitalità portandosi davanti a tutti con il crono di 1’55″643 ma siamo solo all’inizio.

9.10: Si comincia con il turno della classe intermedia con tutti i piloti in pista.

The #Moto2 bikes have taken to the track and warm up is go!#AragonGP pic.twitter.com/qa6NnX9r5r — MotoGP™🏁🇪🇸 (@MotoGP) September 23, 2018

9.05: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up della Moto2, quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2.

Foto: Valerio Origo