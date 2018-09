Moto2, GP Aragon 2018: Brad Binder centra la pole position, quinto Bagnaia, 18esimo Oliveira

Dopo una qualifica davvero equilibrata ed avvincente è il sudafricano Brad Binder (Re Bull KTM Ajo) a centrare la pole position (la prima in carriera) del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto2. Un risultato a sorpresa, in una sessione dominata dall’equilibrio con i primi sei piloti racchiusi in appena 168 millesimi e i primi venti in appena un secondo. Alle spalle di Binder, infatti, troviamo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 74 millesimi, mentre in terza posizione si è classificato lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex Federal Oil) a 108. Stesso tempo, ma quarta piazza, per il suo connazionale Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) che precede il leader della classifica iridata, Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) staccato di 126 mentre è sesto Matti Pasini (Kalex Italtrans) a 168.

Settima posizione per il francese Fabio Quartararo (Speed Up) con 317 millesimi di ritardo, ottava per Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a 331, mentre in nona si è piazzato Simone Corsi (Kalex Tasca) a 458 ed in decima troviamo Luca Marini (Sky Racing VR46) a poco meno di mezzo secondo. Il rivale numero numero al titolo del suo compagno di scuderia, il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) è solamente 18esimo a quasi nove decimi dal suo vicino di box Brad Binder.

Gli altri italiani: 16esimo Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 532 millesimi dalla vetta, 22esimo Stefano Manzi (Suter Forward) a 1.144, mentre è 32esimo Stefano Fuligni (Kalex Tasca) a 2.591.

Le qualifiche hanno confermato che al MotorLand domani non ci sarà un vincitore già ben delineato, ma Francesco Bagnaia potrebbe puntare a scattare bene ed a tentare la fuga, approfittando del fatto che il suo rivale Miguel Oliveira è appena 18esimo e non sembra a suo agio sulla pista spagnola. La gara scatterà, come sempre, alle ore 12.20.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE MOTO2

1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 277.4 1’53.149

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 273.1 1’53.223 0.074 / 0.074

3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 274.5 1’53.257 0.108 / 0.034

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 273.3 1’53.257 0.108

5 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.3 1’53.275 0.126 / 0.018

6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.0 1’53.317 0.168 / 0.042

7 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 273.9 1’53.466 0.317 / 0.149

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 273.0 1’53.480 0.331 / 0.014

9 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 275.7 1’53.605 0.456 / 0.125

10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.3 1’53.629 0.480 / 0.024

11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 273.2 1’53.671 0.522 / 0.042

12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 276.2 1’53.676 0.527 / 0.005

13 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 272.3 1’53.681 0.532 / 0.005

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.4 1’53.688 0.539 / 0.007

15 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.3 1’53.747 0.598 / 0.059

16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.6 1’53.913 0.764 / 0.166

17 57 Edgar PONS SPA AGR Team Kalex 274.1 1’53.976 0.827 / 0.063

18 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 277.9 1’54.011 0.862 / 0.035

19 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 270.2 1’54.043 0.894 / 0.032

20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 275.1 1’54.202 1.053 / 0.159

21 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 274.5 1’54.269 1.120 / 0.067

22 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 274.1 1’54.293 1.144 / 0.024

23 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.0 1’54.385 1.236 / 0.092

24 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Speed Up 273.9 1’54.524 1.375 / 0.139

25 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 270.0 1’54.685 1.536 / 0.161

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 269.0 1’54.720 1.571 / 0.035

27 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 272.5 1’54.763 1.614 / 0.043

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 272.6 1’54.979 1.830 / 0.216

29 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 272.3 1’55.009 1.860 / 0.030

30 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 273.2 1’55.112 1.963 / 0.103

31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 273.6 1’55.340 2.191 / 0.228

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 272.1 1’55.740 2.591 / 0.400

33 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 268.2 1’55.832 2.683 / 0.092

34 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 276.4 1’55.864 2.715 / 0.032

