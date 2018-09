LIVE Juventus-Sassuolo in DIRETTA: risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sassuolo, incontro valevole per la quarta giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini tornano a giocare dopo la pausa per le nazionali, che ha interrotto un buon momento di forma per entrambe.

La Juventus si è aggiudicata le prime tre partite del campionato per 3-2 in trasferta con il Chievo, 2-0 con la Lazio e 2-1 a Parma. I bianconeri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e hanno la possibilità di approfittare della clamorosa sconfitta casalinga dell’Inter per allungare già a +8 su una delle possibili contendenti al titolo. I Campioni d’Italia hanno fatto intravedere degli sprazzi di ottimo gioco alternati ad alcuni cali di concentrazione soprattutto in difesa, concedendo 3 gol agli avversari nei primi tre incontri. Grande curiosità anche per Cristiano Ronaldo, il quale andrà a caccia del suo primo storico gol in Italia con la nuova maglia della Juventus. Il Sassuolo è un avversario molto ostico, allenato magistralmente da Roberto De Zerbi ed ancora imbattuto in questo avvio di stagione. Gli emiliani hanno raccolto due vittorie con Inter (1-0) e Genoa (5-3) in casa ed un pareggio a Cagliari (2-2), occupando la seconda posizione in classifica prima di questa giornata. L’uomo copertina di questa squadra è sicuramente Kevin Prince Boateng, reinventato da De Zerbi come punta centrale e protagonista assoluto degli ottimi risultati ottenuti dai neroverdi.

Il calcio d’inizio della partita è fissato alle ore 15.00. OASport vi offre la diretta live testuale integrale dell’incontro con aggiornamenti costanti in tempo reale. Buon divertimento!

14.35 De Zerbi schiera Boateng nel tridente offensivo insieme a Berardi e Djuricic. Ritorna dal primo minuto Marlon, il difensore ex Barcellona che rientra dalla squalifica dopo l’espulsione di Cagliari

14.30 Allegri fa partire dalla panchina tre uomini chiave che hanno giocato con le nazionali: Chiellini, Cancelo e Pjanic. Esordio dal primo minuto per De Sciglio ed Emre Can, tridente offensivo formato da Dybala-Mandzukic-Ronaldo

14.05 Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic

Foto: Facebook Juventus