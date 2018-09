LIVE Inter-Tottenham in DIRETTA | Aggiornamenti in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Tottenham, match valido per il primo turno della fase a gironi (B) di Champions League 2018-2019. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, chiamati a un’impresa contro la compagine inglese per incominciare al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo e lo Stadio sarà praticamente sold-out: sono già stati staccati 60mila biglietti per il match che segna il ritorno dell’Inter in Champions League e nessun tifoso vuole perdersi lo spettacolo con la speranza di festeggiare una grande vittoria, fondamentale per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Interisti che però si aspettano delle risposte diverse rispetto a quelle fornite dalla loro squadra in campionato. Le due sconfitte contro il Sassuolo e il Parma sono state pesanti e quindi gli uomini di Spalletti, in un contesto così importante, dovranno riscattarsi per non deludere i proprio supporters.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Tottenham, match valido per il primo turno della fase a gironi (B) di Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19.00. Buon divertimento!

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock