LIVE Pagelle Inter-Tottenham in DIRETTA: 0-0. Grande equilibrio a San Siro

Benvenuti alle PAGELLE LIVE di Inter-Tottenham, match valevole per la prima giornata del Girone B della Champions League 2018/19. La formazione nerazzurra torna nella massima competizione europea subito con un match di capitale importanza contro gli Spurs, che un anno fa hanno fatto paura, e non poco, alla Juventus negli ottavi di finale. La squadra di mister Spalletti si presenterà (alle ore 18.55 a San Siro) con il 3-4-2-1 con Skriniar, Miranda e de Vrij davanti a Handanovic, centrocampo composto da Asamoah e Politano esterni con Brozovic e Vecino in mezzo. In attacco Icardi con Nainggolan e Perisic a sostegno. La formazione londinese, invece, proseguirà con il suo collaudato 4-2-3-1 con Davies, Vertonghen, Sanchez ed Aurier davanti a Vorm (che sostituisce l’infortunato Lloris) mentre Dier e Dembelè saranno la coppia di mediani con Lamela, Eriksen e Son a sostegno di Kane. SI annuncia grande spettacolo a Milano, con tre punti in palio che potrebbero già risultare decisivi in un raggruppamento con Barcellona e PSV. Di seguito le PAGELLE LIVE, per seguire minuto per minuto l’andamento dei 22 in campo a San Siro. Buona Champions League a tutti!













PAGELLE LIVE INTER-TOTTENHAM

INTER (3-4-2-1)

Handanovic 6 – Risponde presente in avvio ad una punizione insidiosa di Eriksen

Skriniar 6 – Gioca esterno destro nei tre di difesa (quasi da terzino vero e proprio), ruolo non usuale, per rintuzzare il pericoloso Son che lo costringe al giallo

de Vrij 6 – Si fa subito sentire, di fisico, contro Kane

Miranda 6 – Torna in campo dopo un mese in panchina, la sua esperienza sarà importante

Politano 6.5 – Passa da Sassuolo alla Champions, l’emozione è tanta, ma in questo avvio sembra nel vivo del gioco

Vecino 6 – L’Inter in Champions l’ha portata lui con il suo colpo di testa, Come si comporterà oggi?

Brozovic 6 – Dopo la partitaccia contro il Parma sarà di nuovo “Epic Brozo”?

Asamoah 6 – Il ghanese di match simili ne ha visti molti, e prova subito a rendersi utile

Nainggolan 6.5 – Parte subito con grande voglia e intensità, uno come lui è fondamentale in match simili e sta cercando di imporsi in mezzo al campo con grande pressing

Perisic 5.5 – E’ chiamato alla grande prova contro una difesa non impossibile, per il momento non sta sfruttando il confronto con Aurier

Icardi 5.5 – Finalmente esordisce in Champions League, ha una voglia matta di spaccare il mondo ma al momento non ha toccato un solo pallone

TOTTENHAM (4-2-3-1)

Vorm 6 – Il suo primo intervento è sul tentativo di autogol di Sanchez, chiude bene

Rose 6 – Gioca a sorpresa e sembra subito leggermente spaesato

Vertonghen 6 – La parte di esperienza della coppia centrale, mai troppo impeccabile in carriera però..

Sanchez 6 – Rischia l’autogol per andare a salvare un cross di Asamoah, poi ci prova anche in avanti, ma non impensierisce Handanovic

Aurier 5.5 – In fase difensiva non si è mai distinto in maniera particolare, meglio quando spinge

Dier 6 – Piazzato davanti alla difesa, come sempre è pronto a dare tanta quantità

Dembelè 6 – Pronto alla sfida con il connazionale Nainggolan, il suo ruolo sarà fondamentale

Son 6 – La sua velocità potrebbe mettere in difficoltà i nerazzurri

Eriksen 5.5 – Scalda le mani di Handanovic con una punizione insidiosa, ma per il momento il formidabile danese non si è ancora acceso

Lamela 6 – Gioca leggermente dietro a Kane, vedremo se saprà incidere

Kane 5.5 – Inizia, come sempre, svariando molto sul fronte offensivo. Ormai il capocannoniere dei Mondiali non è più solo uomo d’area e sembra perdere un po’ del suo “killer instinct”

