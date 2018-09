Inter-Tottenham, Champions League 2019: le probabili formazioni. Spalletti punta sulla difesa a tre, Icardi torna titolare

Questa sera alle 18.55 l’Inter affronterà a San Siro il Tottenham, nella sfida d’esordio del Gruppo B della Champions League. I nerazzurri fanno il loro ritorno nella massima competizione europea dopo sei anni e sono pronti a tornare subito protagonisti. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per la qualificazione, che per dare una svolta ad un avvio di stagione deludente. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Nell’Inter Luciano Spalletti cambia l’assetto difensivo e passa a tre. Viene quindi inserito Miranda, che affiancherà Skriniar e De Vrij nella linea davanti ad Handanovic. A centrocampo Brozovic farà coppia con Vecino, visto che Gagliardini è fuori dalla lista Champions, sulla sinistra ci sarà Asamoah, mentre sulla destra ballottaggio tra Politano e Candreva. In attacco Nainggolan e Perisic supporteranno Icardi, che torna quindi titolare.

Nel Tottenham Mauricio Pochettino ritrova Son, dopo la vittoria dei Giochi Asiatici con Corea del Sud, ma dovrà fare a meno di Dele Alli, ancora out dopo l’infortunio rimediato con la nazionale inglese. In porta ci sarà Vorm, davanti a lui la consolidata difesa a quattro con Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. A centrocampo Dembelé e Dier, mentre in attacco Son, Eriksen e Lucas Moura alle spalle di Kane.

Probabili formazioni Inter-Tottenham

Inter (3-4-2-1): Handanovic; De Vrij, Miranda, Skriniar; Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano; Perisic, Nainggolan; Icardi. All. Spalletti

Tottenham (4-3-3): Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Dembele; Son, Eriksen, Lucas Moura; Kane. All. Pochettino

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock