LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: Martino Goretti e Clara Guerra subito in semifinale nel singolo pesi leggeri

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria si inizia oggi, domenica 9 settembre, con le batterie di 11 specialità suddivise in due sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 8.30 italiane spazio ai singoli pesi leggeri, si due senza senior, al doppio senior maschile ed al singolo senior maschile. Al pomeriggio dalle ore 14.00 sarà la volta dei doppi pesi leggeri, del quattro senza senior maschile, e dei quattro di coppia senior. L’Italia sarà in acqua in tutte le specialità.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di canottaggio. Si inizia alle ore 08.30 con le prime batterie. Buon divertimento! (Foto: Federcanottaggio)













9.30 Nell’ultima serie a metà gara prima la Francia davanti alla Germania.

9.26 Vince Clara Guerra in 7’39″77 davanti alla Polonia, che nel finale ha ceduto: per loro sarà semifinale!

9.24 Italia e Polonia prime con lo stesso tempo ai 1500 metri, con la Lettonia che si stacca.

9.22 A metà gara ancora punta a punta, con la Polonia davanti all’Italia. Vicina anche la Lettonia.

9.20 Partita la serie con Clara Guerra. Dopo 500 metri l’azzurra è seconda alle spalle della Polonia.

9.18 Gran Bretagna prima in 7’29″39 davanti alla Bielorussia in 7’38″22. Crolla la Russia.

9.14 A metà gara Gran Bretagna prima davanti alla Bielorussia. Solo la Russia potrebbe impensierirle.

9.10 Vince il Canada in 7’42″14 davanti all’Australia: Queste due imbarcazioni vanno in semifinale.

9.06 Nella prima serie passa a metà gara in testa per prima l’Australia davanti all’Ungheria.

9.04 Tocca ora al singolo pesi leggeri femminile, Clara Guerra sarà nelle terza serie. Le prime due in semifinale.

9.02 Vince la Germania in 6’41″03. Che crono, è il migliore! Seconda, a mezzo minuto la Slovenia. Martino Goretti ha il terzo crono di accesso in semifinale.

8.58 Nell’ultima serie passa in testa a metà gara la Germania nettamente davanti alla Slovenia, con ampio margine sulle altre.

8.54 Vince la Cina in 6’52″58 davanti alla Francia. Queste due barche sono in semifinale.

8.50 Nella terza batteria a metà gara passa in testa la Cina davanti all’Austria.

8.46 Vince il Canada in 6’47″93, Martino Goretti è secondo in 6’48″39 e va in semifinale!

8.44 Sempre testa a testa tra Canada e Italia ai 1500 metri.

8.42 A metà gara non cambia la situazione, ma aumenta il vantaggio dei primi due sulle altre tre imbarcazioni.

8.40 Ai 500 metri Martino Goretti è secondo dietro al Canada.

8.38 Vince la Svizzera in 6’48″49 davanti agli USA. Partita intanto la serie con Martino Goretti.

8.35 A metà gara in testa la Svizzera davanti agli USA.

8.30 Parte intanto la prima serie: primi due in semifinale, gli altri ai ripescaggi.

8.25 Si inizia subito con il singolo pesi leggeri meschile. Martino Goretti nella seconda batteria.

