LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’otto dell’Italia cerca l’impresa!

Sarà una giornata molto importante per l'Italia, che vorrà chiudere in testa al medagliere. Si inizia alle ore 10.30 con le Finali A del paracanottaggio.

11.08 A metà gara Norvegia nettamente in testa su Repubblica Ceca e Lituania.

11.04 Parte la gara con Lituania, Nuova Zelanda, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Norvegia.

11.02 Tra poco la Finale A del singolo senior maschile.

11.00 Si conclude il programma del paracanottaggio.

10.59 QUINTA ANILA HOXHA. Vince la Norvegia in 10’13″63, nuova miglior prestazione mondiale. Israele all’argento in 11’02″06. USA di bronzo in 11’17″56 davanti alla Germania, quarta in 11’23″29. Italia quinta in 11’49″95, Canada sesto in 12’20″31.

10.56 Ai 1500 metri Norvegia con 30″ su Israele. USA a 41″, Germania a 46″. Ben oltre il minuto l’Italia, quinta.

10.53 A metà gara la Norvegia aumenta il vantaggio su Israele e Stati Uniti. Italia sempre quinta.

10.50 Ai 500 metri il podio sembra già fatto: Norvegia, Israele ed USA. Italia quinta davanti al Canada.

10.47 La nostra Anila Hoxha, in acqua due, se la vedrà con Canada, USA, Germania, Israele e Norvegia.

10.45 Tocca ora alla Finale A del singolo PR1 femminile. C’è l’Italia.

10.43 Vince l’Australia in 9’16″90 (nuova miglior prestazione mondiale) in volata sull’Ucraina, seconda in 9’17″36.Russia terza in 9’35″33.

10.38 A metà gara prima l’Ucraina davanti all’Australia. Terza la Russia, staccate le altre.

10.33 Parte la Finale A singolo PR1 maschile: in gara Gran Bretagna, Brasile, USA, Russia, Australia ed Ucraina.

10.30 Tra pochi minuti si inizia con le Finali A: si parte dal paracanottaggio.

10.28 Forte vento sul campo di gara. I favoriti saranno nelle corsie 5 e 6.

