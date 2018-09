Canottaggio, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 16 settembre. Tutti gli azzurri in gara

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DI DOMENICA 16 SETTEMBRE

Ottava giornata di gare ai Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio due equipaggi azzurri, mentre altri tre saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo.

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito worldrowing.com, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle Finali A. Diretta tv prevista su RaiSport+HD a partire dalle ore 10.30. Di seguito il programma completo di domenica 16 settembre con tutti gli azzurri in gara e l’ora italiana delle competizioni.

Mondiali di canottaggio – Domenica 16 settembre

Sessione unica

Paracanottaggio

08.30 Finale C singolo PR1 maschile

Canottaggio

08.38 Finale C singolo senior maschile (Simone Martini)

08.46 Finale C singolo senior femminile

08.54 Finale C doppio senior maschile

09.02 Finale C doppio senior femminile (Valentina Iseppi e Kiri Tontodonati)

Paracanottaggio

09.20 Finale B singolo PR1 maschile (Fabrizio Caselli)

09.28 Finale B singolo PR1 femminile

Canottaggio

09.38 Finale B singolo senior maschile

09.46 Finale B singolo senior femminile

09.54 Finale B doppio senior maschile

10.02 Finale B doppio senior femminile

10.10 Finale B otto senior femminile

10.18 Finale B otto senior maschile

Paracanottaggio

10.33 Finale A singolo PR1 maschile

10.47 Finale A singolo PR1 maschile (Anila Hoxha)

Canottaggio

11.04 Finale A singolo senior maschile

11.19 Finale A singolo senior femminile

11.33 Finale A doppio senior maschile

11.47 Finale A otto senior femminile

12.00 Finale A doppio senior femminile

12.15 Finale A otto senior maschile (Giovanni Abagnale, Paolo Perino, Luca Parlato, Emanuele Liuzzi, Simone Venier, Mario Paonessa, Davide Mumolo e Leonardo Pietra Caprina, con Enrico D’Aniello timoniere)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

roberto.santangelo@oasport.it