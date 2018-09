LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia sogna con Oppo-Ruta e il 4 senza, obiettivo medaglie

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben quattro equipaggi azzurri, mentre altri sei saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo.

Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà mantenersi in testa al medagliere. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio. Si inizia alle ore 10.00 con le Finali A del paracanottaggio. Buon divertimento! (Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna)

Programma di giornata ed italiani in gara













11.16 L’Italia cala gli assi, Oppo e Ruta! Se la vedranno con Spagna, Nuova Zelanda, Norvegia, Belgio ed Irlanda.

11.11 In corso la premiazione del due senza senior maschile. Tra pochi minuti sarà finalmente la volta della Finale A del doppio pesi leggeri maschile con Stefano Oppo e Pietro Ruta che puntano decisamente ad una medaglia.

11.08 Vince la Romania in 6’50″71 davanti agli USA, secondi in 6’52″30, ed all’Olanda, terza in 6’52″56.

11.04 A metà gara Romania davanti a Gran Bretagna e Svizzera.

11.01 In gara Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Olanda, Romania, USA e Svizzera.

10.57 In corso la premiazione del due senza senior femminile. Tra poco la Finale A del doppio pesi leggeri femminile.

10.52 Vince la Croazia in 6’14″96 davanti a Romania, seconda in 6’16″90, e Francia, bronzo in 6’17″51.

10.49 Croazia in testa a metà gara, poi Nuova Zelanda, Francia, Romania e Canada in lotta per l’argento.

10.46 In gara Canada, Spagna, Romania, Croazia, Francia e Nuova Zelanda.

10.41 In corso l’ultima premiazione del paracanottaggio, poi sarà la volta della Finale A del due senza senior maschile.

10.37 Vince il Canada in 6’50″67, davanti alla Nuova Zelanda, seconda in 6’52″96. Terza la Spagna in 7’04″60, quarta l’Italia in 7’06″91. Un peccato per le azzurre, che hanno lottato fino all’ultimo per la medaglia di bronzo.

10.35 Ai 1500 metri allunga il Canda, l’Italia è ancora terza, ma risale la Spagna.

10.33 A metà gara passa il Canada, ma l’Italia è ancora terza davanti a Cina e Spagna.

10.32 Nuova Zelanda e Canada sembrano giocarsi l’oro fin da subito, ma l’Italia è terza ai 500 metri!

10.30 Alessandra Patelli e Sara Bertolasi, in acqua 5, se la vedranno con Cina, Nuova Zelanda, Canada, Irlanda e Spagna.

10.25 Passiamo alle finali delle specialità olimpiche: si inizia con la Finale A del due senza senior femminile, dove c’è l’Italia. Intanto è il corso la premiazione della prima finale odierna.

10.22 Vince la Gran Bretagna in 7’00″36, davanti agli USA, secondi in 7’02″13. Terza la Francia in 7’04″93.

10.18 A metà gara è testa a testa tra USA e Gran Bretagna! Per il bronzo Francia avvantaggiata sull’Australia.

10.15 Sta per partire la Finale A del quattro con PR3 misto: in gara Ucraina, Francia, USA, Gran Bretagna, Australia e Canada.

10.11 Vince l’Olanda in 8’07″92 davanti alla Polonia, argento in 8’12″60, ed all’Ucraina, bronzo in 8’20″61.

10.07 Nettamente in testa l’Olanda a metà gara. Si giocano le altre due medaglie Brasile, Polonia ed Ucraina.

10.03 Si inizia con il paracanottaggio. Al via la Finale A del doppio PR2 misto: in gara Lettonia, Ucraina, Olanda, Polonia, Brasile ed USA.

