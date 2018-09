Canottaggio, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DI SABATO 15 SETTEMBRE

Settima giornata di gare ai Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio ben quattro equipaggi azzurri, mentre altri sei saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo.

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito worldrowing.com, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle Finali A della sessione mattutina. Diretta tv prevista su RaiSport+HD a partire dalle ore 10.30. Di seguito il programma completo di sabato 15 settembre con tutti gli azzurri in gara e l’ora italiana delle competizioni.

Mondiali di canottaggio – Sabato 15 settembre

Sessione mattutina

Paracanottaggio

08.30 Finale B quattro con PR3 misto

Canottaggio

08.38 Finale B due senza senior femminile

08.46 Finale B due senza senior maschile

08.54 Finale B doppio pesi leggeri femminile (Valentina Rodini e Federica Cesarini)

09.02 Finale B doppio pesi leggeri maschile

09.10 Finale B quattro senza senior femminile (Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Giorgia Pelacchi)

09.18 Finale B quattro senza senior maschile

09.26 Finale B quattro di coppia senior femminile (Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

09.34 Finale B quattro di coppia senior maschile

Paracanottaggio

10.03 Finale A doppio PR2 misto

10.15 Finale A quattro con PR3 misto

Canottaggio

10.30 Finale A due senza senior femminile (Alessandra Patelli e Sara Bertolasi)

10.46 Finale A due senza senior maschile

11.01 Finale A doppio pesi leggeri femminile

11.16 Finale A doppio pesi leggeri maschile (Stefano Oppo e Pietro Ruta)

11.31 Finale A quattro senza senior femminile

11.46 Finale A quattro senza senior maschile (Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Marco Di Costanzo)

12.01 Finale A quattro di coppia senior femminile

12.16 Finale A quattro di coppia senior maschile (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

Sessione pomeridiana

Paracanottaggio

13.30 Finale A due senza PR3 femminile

Canottaggio

13.45 Finale C due senza senior femminile

13.53 Finale C due senza senior maschile (Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale)

14.01 Finale C doppio pesi leggeri femminile

14.09 Finale C doppio pesi leggeri maschile

14.17 Finale C quattro senza senior maschile

14.25 Finale C quattro di coppia senior femminile

Paracanottaggio

14.33 Finale D singolo PR1 maschile

Canottaggio

14.41 Finale D due senza senior maschile

14.49 Finale D doppio pesi leggeri femminile

14.57 Finale D doppio pesi leggeri maschile

15.05 Finale D quattro senza senior maschile

15.13 Finale D doppio senior maschile (Emanuele Fiume e Romano Battisti)

15.21 Finale D singolo senior maschile

15.29 Finale D singolo senior femminile (Eleonora Trivella)

15.37 Finale E doppio pesi leggeri maschile

15.45 Finale E singolo senior maschile

15.53 Finale F singolo senior maschile













