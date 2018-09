LIVE Brasile-USA volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: battaglia per il primo posto, americani per l’imbattibilità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino si affrontano due squadre già sicure della qualificazione alle semifinali e dunque lotteranno esclusivamente per il primo posto nel girone, già certe che domani torneranno in campo per affrontare una tra Italia, Serbia e Polonia. Si preannuncia grande spettacolo tra due grandi favorite per la conquista del titolo iridato: la corazzata a stelle e strisce si presenta da imbattuta in questa competizione, ieri ha asfaltato la Russia e oggi vuole mostrare i muscoli al cospetto dei verdeoro che invece due giorni fa hanno rimontato i Campioni d’Europa dallo 0-2 sovvertendo ogni pronostico.

Da una parte i grandi attacchi e le ottime difese dei vari Anderson, Russell e Sander chiamati in causa da Christenson, dall’altra la regia di Bruninho con Wallace in diagonale e l’estro di Douglas di banda. Chi vince è primo nel girone, chi perde sarà secondo ma comunque già certo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Ne vedremo davvero delle belle con giocate degne dei tanti campioni che scenderanno in campo nel capoluogo piemontese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

