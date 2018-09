Volley, Mondiali 2018: USA-Brasile vale il primo posto, l’Italia cerca l’impresa con la Polonia. Chi vola in semifinale? Le partite di oggi

Oggi si conclude la terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si giocano gli ultimi due incontri che definiranno il quadro delle semifinali in programma domani sempre nel capoluogo piemontese. USA e Brasile hanno già conquistato l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta grazie alla doppia vittoria ottenuta sulla Russia, dunque le due formazione si sfideranno per il primo posto nel girone in uno scontro diretto che si preannuncia davvero scoppiettante e di altissimo livello.

La corazzata a stelle e strisce si presenta da imbattuta all’appuntamento, sta dimostrando la sua elevata caratura tecnica e caratteriale, sembra inscalfibile ma i sudamericani non muoiono mai come hanno dimostrato contro i Campioni d’Europa rimontando dallo 0-2 e continuando a inseguire il sogno della quinta finale consecutiva. Gli uomini di Speraw partiranno con i favori del pronostico, forti di un gioco molto variegato e concreto senza apparenti punti deboli, incisivo in difesa e pungente in attacco per mettere in difficoltà i verdeoro, il cui CT Renan Dal Zotto non sarà in panchina a causa di una squalifica (ha buttato in campo un pallone nel concitato finale del tie-break contro la Russia mentre la sfera ufficiale era in gioco). I sudamericani si scaldano sempre nei momenti più importanti delle grandi competizioni e oggi cercheranno di fare partita alla pari anche se potrebbero soffrire tecnicamente: la regia di Bruninho dovrà davvero incantare per scatenare Wallace e Douglas in modo da fare soffrire gli USA.

Dall’altra parte della rete, però, il tridente delle meraviglie Anderson-Russell-Sander azionato da Christenson e con Holt sottorete sembra un treno lanciato ad altissima velocità: staremo a vedere se il mai domo Brasile riuscirà a inventarsi una nuova impresa, chi vince sarà primo nel girone e sulla carta dovrebbe avere una semifinale più semplice. In serata l’Italia si giocherà il tutto per tutto contro la Polonia, servirà un’impresa agli azzurri per continuare l’avventura nella rassegna iridata e andare a caccia delle medaglie: vincere 3-0 con 15 punti di scarto.. La Serbia è già qualificata alle semifinali.













Foto: Valerio Origo