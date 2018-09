Volley, Mondiali 2018: USA e Brasile schierano le riserve, vincono i verdeoro 3-0! Campioni Olimpici primi nel girone

Brasile e USA non si interessano minimamente dello scontro diretto che metteva in palio il primo posto nella Pool I visto che entrambe erano già certe della qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile. Entrambe le formazioni risparmiano i titolari in vista delle sfide a eliminazione diretta in programma domani e schierano le seconde linee in una partita che assomiglia più a un’amichevole che a un incontro iridato. Vincono i Campioni Olimpici per 3-0 (25-20; 25-18; 25-19), gli uomini di Renan Dal Zotto chiudono in testa al raggruppamento davanti agli americani e in serata sapranno chi dovranno affrontare tra Italia, Serbia e Polonia.

Panchina totale per Bruninho, Wallace e Lipe mentre Douglas Souza gioca il primo set e Mauricio Souza si impegna nei primi due. I sudamericani si fanno prendere per mano da Evandro Guerra (19 punti, 3 aces) e da Carlos Barreto (11) per soppiantare la corazzata a stelle e strisce che così perde la sua prima partita nella manifestazione dopo nove vittorie consecutive: coach Speraw non ha voluto correre rischi e ha lasciato in panca tutto il sestetto titolare (Anderson, Russell, Sander, Christenson, Holt, Smith, Shoji) e non sono bastati i vari Jendryk (9), Langlois (9), Patch (6) e Averill (7) per tenere testa ai verdeoro.

Nel primo set il Brasile scappa via dal 12-12: pipe di Douglas, invasione degli avversari a muro, vincente di Mauricio e due aces consecutivi di Douglas per il 17-12. Gli USA non recuperano più ed Evandro firma il punto finale. Sempre Evandro e Cadu fanno la differenza in avvio di secondo set (6-3), l’opposto sale in cattedra con un paio di invenzioni (14-9) e poi Lucas Loh firma l’ace del 16-9. Pura accademia conclusiva, ultimo punto con l’ace di Wallace. Il Brasile vola subito sul 5-0 in avvio di terza frazione con ancora Cadu ed Evandro sugli scudi. Gli Stati Uniti proprio non ne hanno e si inchinano sotto i colpi di Lucas ed Eder (16-9), ultimo punto sull’attacco out di Averil.













