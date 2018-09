LIVE Brasile-Serbia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: prima semifinale, i verdeoro per la quinta finale consecutiva! Gli slavi per l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di USA-Polonia: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante aperta davvero a ogni risultato, può succedere davvero di tutto in un confronto tra due eccellenti formazioni che si affronteranno a viso aperto.

i verdeoro inseguono la loro quinta finale iridata consecutiva (vinte quelle dal 2002 al 2010, persa quella del 2014) mentre gli slavi vanno a caccia del loro primo atto conclusivo dopo il terzo posto di otto anni fa sempre in Italia. Gli uomini di Dal Zotto si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Russia rimontando dallo 0-2 mentre i ragazzi di Grbic hanno inflitto una sonora lezione all’Italia prima di capitolare in maniera ragionata contro la Polonia. Da una parte la regia di Bruninho che azionerà Wallace e Douglas, dall’altra le bordate di Atanasijevic e il mancino Kovacevic con i muri di Podrascanin.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, prima semifinale dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione partita













16-45: buongiorno agli appassionati di pallavolo. Persa per strada l’Italia, è il momento di assegnare i posti sul podio del Mondiale 2018 e la prima sfida decisiva, finalmente senza ritorno, è la semifinale tra Serbia e Brasile

Foto: Valerio Origo