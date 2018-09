Pagelle Roma-Lazio 3-1: Pellegrini e Kolarov stellari, Immobile non basta ai biancocelesti

La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le pagelle di Roma-Lazio 3-1.

PAGELLE ROMA-LAZIO 3-1

ROMA:

OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto disputa una partita di ordinaria amministrazione.

KOLAROV: 7. Micidiale punizione dal limite che risolve l’incontro, spinge tantissimo sulla fascia e fa ottima copertura. Presenza irrinunciabile.

FAZIO: 6. La media per la clamorosa papera da cui scaturisce il gol di Immobile e il bel gol di testa per il 3-1 definitivo.

MANOLAS: 6. Una presenza solidissima al centro della difesa, riesce a mettere in crisi gli avversari con la sua presenza e dà sicurezza a tua la difesa.

SANTON: 6,5. Bravissimo con la linea difensiva a creare diversi fuorigioco, spinge tantissimo sulla destra e contribuisce alla manovra della squadra.

N’ZONZI: 6. Non si fa disprezzare a centrocampo, buona prestazione in fase di interdizione.

DE ROSSI: 6,5. Un vero capitano nel derby, non poteva mancare il suo apporto nella partita più sentita. Alla fine manca un po’ il fiato ma il cuore è quello dei giorni migliori.

(CRISTANTE): S.V.

EL SHAARAWY: 6. La sua velocità mette in difficoltà la difesa avversaria, non trova il guizzo vincente ma è fondamentale per la manovra dei giallorossi.

PASTORE: 6. Si infortuna al polpaccio al 35′ e lascia il campo a Pellegrini, il momento risolutore della partita.

(PELLEGRINI): 7,5. Segna il gol di tacco che sblocca la partita, disputa un derby stellare nel complesso in tutti i frangenti.

FLORENZI: 6. Discreta prestazione alle spalle di Dzeko, poteva sicuramente affondare di più ma non sfigura.

(JESUS): S.V.

DZEKO: 6. Il solito uomo di sacrificio, tiene alta la squadra, non trova il gol ma contribuisce alla manovra con le sue spizzate, c’è il suo zampino sul primo gol.

LAZIO:

STRAKOSHA: 5. Subisce tre gol senza commettere particolari errori individuali.

CACERES, ACERBI, RAMOS: 5. La linea difensiva ha tenuto botta a tratti ma è stata troppo disattenta sulle palle da fermo che hanno risolto l’incontro.

MARUSIC: 4. Sulla destra la Roma sfonda a ripetizione, non riesce quasi mai a metterci una pezza.

PAROLO: 5. Poco lavoro in fase di interdizione, in quella zona la Lazio riesce ad avere superiorità e fatica.

(BADELJ): S.V.

LUCAS LEIVA: 6. Nel cuore del centrocampo ha provato a tessere la manovra, è stato importante anche in fase di interdizione ma non è bastato.

MILINKOVIC-SAVIC: 5. Il suo estro e il suo talento non si vedono minimamente in questa giornata, non è stato il suo derby.

LULIC: 5. Ci si aspettava più velocità ed estrosità sulla sinistra, invece non si è quasi mai visto e ha faticato a decollare.

(CAICEDO): S.V.

LUIS ALBERTO: 5. Sbaglia un gol quasi fatto nel primo tempo, da quel momento si eclissa e va in crisi.

(CORREA): S.V.

IMMOBILE: 6. Trova il gol del momentaneo pareggio, non delude mai ma non basta per fare festeggiare la Lazio.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com