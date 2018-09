Roma-Lazio 3-1, il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini, punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria

La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la tifoseria. I biancocelesti crollano dopo un ottimo momento e dovranno recuperare al più presto, ora hanno solo un punto di vantaggio sui rivali.

Non sono mancate le emozioni, il derby si è rivelato particolarmente avvincente e appassionante. Il primo momento decisivo sul finire del primo tempo, Javier Pastore si infortuna a un polpaccio e viene sostituito da Lorenzo Pellegrini che allo scadere della prima frazione di gioco riuscirà a portare in vantaggio la Roma con un bellissimo colpo di tacco in area in seguito a un rimpallo. Nella ripresa gli animi si scaldano, la Lazio prova a forzare ma non riesce a impensierire Olsen fino a quando Fazio non commette un grave errore in disimpegno sulla trequarti: Immobile lo fiuta, ruba il pallone e piazza il diagonale vincente.

Il pareggio dura però pochi minuti, a risolvere l’incontro è una bomba di Kolarov su punizione che segna così il suo primo gol nel derby con la maglia giallorossa dopo averlo già fatto con quella della Lazio. In conclusione Fazio si fa perdonare l’errore e con un colpo di testa marca il definitivo 3-1.

Foto: Shutterstock