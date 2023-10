Quanti soldi guadagna la Roma dallo sponsor arabo? Tutte le cifre e il “conflitto di interesse”

La Roma è pronta ad avere una nuova scritta sulla propria maglia che reciterà “Riyadh Season”. Ma di cosa si tratta? Stiamo innanzitutto parlando di quello che sarà il nuovo main sponsor del club capitolino che dunque, già nel corso della partita contro il Servette in Europa League di domani, potrebbe essere presente nella casacca ufficiale giallorossa (richiesta l’autorizzazione da capire se la faccenda andrà in porto già da domani).

Il nuovo marchio arabo cucito sulla maglia è un punto di riferimento per i festival di intrattenimento. La Roma, da questo affare biennale, percepirà 12,5 milioni a stagione, dunque 25 milioni il totale e non sarà più presente la scritta SPQR. C’è un ma. La Capitale, il 28 novembre, tra le concorrenti per la corsa all’aggiudicazione dell’Expo 2030, dovrà vedersela proprio con Riad. Un duro colpo per la politica che genererà sicuramente polemiche.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

A parlare subito, ci ha pensato lo stesso sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha così parlato secondo le parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Ho da poco saputo dell’accordo della Roma con il nuovo sponsor di Riad. Devo capire bene di cosa si tratta prima di commentare”. Insomma vedremo come si evolverà la questione ma a sorridere, in questo momento, sono soltanto le casse della Roma.

Foto: LaPresse