Kimi Raikkonen, GP Russia 2018: “Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine”

Kimi Raikkonen con il suo solito pragmatismo non si fa distrarre troppo dalle chiacchiere del mercato piloti che, indirettamente, lo hanno riguardato in quest’ultima settimana. L’annuncio di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo-Sauber dal 2019 e suo compagno di squadra, non lo ha smosso più di tanto perché il finlandese è concentrato sulle ultime sei gare da fare con la Ferrari e sul cercare di fare il meglio possibile per sé e la squadra.

“L’obiettivo è quello di spingere il più forte possibile e cercare di massimizzare ogni gara. Cerchiamo sempre di ottenere il miglior risultato possibile. Giochi di squadra? Abbiamo regole che conosciamo, ma se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine“, le parole del ferrarista (fonte: it.motorsport.com)

Una pista che è valsa due podi al finnico nella sua storia: “Negli ultimi anni la gara su questa pista è stata abbastanza noiosa, e credo che il motivo sia da ricercare nelle poche sollecitazioni che questo tracciato ha sugli pneumatici. Negli anni scorsi non c’è stata usura, e in assenza del parametro ‘gomma’ è diventato molto difficile superare. Ricordo che quando siamo arrivati su questa pista la prima volta non è stato semplice far funzionare al meglio le gomme, ma col tempo l’asfalto si è stabilizzato, e vedremo domani come sarà”.

E su Giovinazzi, la chiosa di Kimi: “Non ci ho ancora pensato. Al momento devo cercare di finire quest’anno nel modo migliore possibile, poi vedremo cosa accadrà nel 2019. Per me non fa alcuna differenza“.













